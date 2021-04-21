〈美股早盤〉全球疫情復燃引擔憂 美股開平震盪 Netflix跌7%拖累那指

全球新冠病毒確診數再攀新高，部分國家疫情拉警報，加劇市場對於拖累經濟復甦的擔憂。美股周三 (21 日) 小幅開低後於平盤震盪。截稿前，道瓊工業指數跌 5 點或 0.01％，標普 500 指數跌 0.16％，費半漲 0.1%。

Netflix 周二盤後公布第 1 季新增訂閱用戶數大遜預期，抵銷營收獲利均優預期的利多，周三 (21 日) 開盤挫逾 7％，拖累那斯達克綜合指數跌 0.4％。

蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 在內等科技巨頭周三均走跌。

新一輪感染潮再度席捲全球，尤其是印度和日本，為全球經濟復甦再添阻礙。根據約翰霍普金斯大學數據，印度周二單日新增確診數再創新高，逼近 30 萬人，為連續 7 天超過 20 萬人確診。

日本單日新增確診則近 5 萬人，累計確診數 54.8 萬人。因疫情急劇惡化，有報導指出日本官員考慮下令東京和大阪進入緊急狀態。

世界衛生組織 (WHO) 表示，除了歐洲外，全球各地感染率正在上升，尤以亞洲疫情狀況最糟。截稿前，全球累計新冠病毒確診數共 1.43 億人，累計死亡近 305 萬人。

截至台北時間周三 (21 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 4.54 點或 - 0.01%，暫報 33816.76 點

那斯達克綜合指數下跌 52.19 點或 - 0.38%，暫報 13734.08 點

標普 500 指數下跌 6.68 點或 - 0.16%，暫報 4128.26 點

費半上漲 2.84 點或 0.09%，暫報 3124.27 點

台積電 ADR 下跌 0.98% 至每股 113.82 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.568%

紐約輕原油下跌 2.35% 至每桶 61.20 美元

布蘭特原油下跌 2.00% 至每桶 65.24 美元

黃金上漲 0.38% 至每盎司 1785.10 美元

美元指數上漲 0.18% 至 91.39 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Verizon(VZ-US) 早盤下跌 0.10％，至 58.33 美元。

Verizon 周三盤前公布第 1 季營收獲利勝過市場預期，但面臨來自 T-mobile 和 AT&T 的激烈競爭，該公司 Q1 失去 17.8 萬個無線電話用戶，減幅超出市場預期。

Netflix(NFLX-US) 早盤下跌 7.82％，至 506.57 美元。

Netflix 周二盤後公布第 1 季財報營收、獲利均優預期，但全球新增付費訂閱人數遠遜於市場評估。該公司也不看好本季訂閱人數成長，預計僅新增 100 萬，與市場預期相差甚遠。

ASML(ASML-US) 早盤上漲 3.21％，至 636.77 美元。

受惠於半導體缺貨潮，ASML 第 1 季銷售額 44 億歐元、淨利 13 億歐元，高於分析師預期，毛利率 53.9% 優於去年同期。該公司上調 2021 年全年銷售增長預期至 30%，高於今年 1 月升幅。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值為 - 589 萬桶

華爾街分析：

高盛 (Goldman Sachs) 國際多資產投資主管 Shoqat Bunglawala 表示，市場依舊存在風險，且與疫苗推出和變種病毒相關，我們可能仍處在波動環境。

Pictet Asset Management 首席策略師 Luca Paolini 則預計，企業財報收益將意外成長，但風險仍不對稱，接下來幾個月中，收益方向將決定市場走勢。

Paolini 認為，本周美股下跌只是牛市的正常停頓階段，投資人藉此機會假設利潤並重估風險偏好。只要美國經濟依舊強勁，就不值得冒著與股市對作的風險。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 認為，全球感染數上升再度引起市場擔憂，這可能削弱部分經濟體重新開放的速度。就美股來說，隨著財報季展開，主要指數已達到創紀錄水平，但也存在獲利回吐。