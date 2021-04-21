策略師批Fed低估通膨問題 美通膨率可能在明年中升至3%-4%

市場對通膨的討論度不斷升溫，既使聯準會 (Fed) 官員多次表達通膨僅為暫時的看法，有市場策略師認為，Fed 已低估通膨問題，美國通膨率可能在明年中上升至 3%-4%。

投資公司 Independent Strategy 總裁 David Roche 周三 (21 日) 表示，美國通膨率可能在明年中達到 3% 或 4%，目前處於 1.6% 的 10 年期美債殖利率則將翻倍成長，市場即將經歷關鍵時刻。

Roche 解釋，物價上揚的原因主要有幾點，後疫情時代將催生龐大需求，且消費者將開始花費他們先前累積的超額儲蓄。他還指出，大政府 (big government) 將影響治理效率，效率低落則代表著通膨上升。

Roche 發表上述言論之際，市場上的通膨討論聲量持續，人們普遍擔心高物價將衝擊資產價值和公司利潤，同時限制消費者購買力。

聯準會 (Fed) 此前試圖緩解市場對於通膨升溫的擔憂情緒，一再重申當前通膨率上揚僅為暫時現象。

Roche 批評 Fed 的反應落後且低估通膨問題，稱其以暫時性通膨來誤導大眾，並試圖掩蓋問題，恐為長期通膨埋下隱患。

最新數據顯示，美國 3 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.6%，年增 2.6%，月增率寫下 2012 年 8 月以來最大增幅，反映出隨著政府積極推進疫苗接種和大規模刺激措施，加上經濟活動逐步重啟，美國通膨正在升溫。