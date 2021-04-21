未來10年麗晶酒店數倍增加 潘思亮：拚成飯店界台積電

飯店集團晶華 (2707-TW) 董事長潘思亮今 (21) 日指出，晶華邁入第 30 年，過去每 10 年即有一次升級轉型，接下來將透過與洲際飯店集團的合作，進入 OBM(自有品牌生產行銷) 年代，未來 10 年全球麗晶酒店有望快速增至 30-40 家，較目前 9 家數倍成長，期望晶華能成為飯店界的台積電 (2330-TW)，成為在全球具影響力的酒店集團。

潘思亮今日應邀出席 2021 大師智庫論壇時表示，晶華成立 30 年來每 10 年都有一次升級轉型，從最早的傳統重資本和勞力密集的階段，升級至輕資產重管理、向國際看齊，而 2008 年金融危機後再收購麗晶品牌並陸續創立自有品牌至今。

對於下一個 10 年，潘思亮說，晶華將進入 OBM 年代，透過與洲際酒店集團合作可望將麗晶品牌快速拓展至全球，「這是讓老外幫我們打工」，晶華從中收取品牌權利金、甚至是豪宅銷售權利金，例如，越南富國島豪宅 Villa 200 多間銷售一空，有效挹注權利金收入。

潘思亮說明，自 2019 年以來與洲際的合資效益持續發酵中，並藉由洲際快速拓展麗晶品牌，例如，上海浦東四季酒店已由麗晶品牌接手，接下來還有香港四季酒店也將改掛麗晶品牌，預計未來 10 年，將藉此快速插旗全球市場達 30-40 家；而晶華的團隊管理則聚焦台灣和北亞市場。

潘思亮更喊出，在全球持續進行麗晶品牌授權後，期盼晶華成為飯店界的台積電，在全球飯店業中更具影響力。

另外，對於疫情影響，潘思亮認為，疫情加速實體經濟碎片化和在地化的發展，不過，全球化浪潮未停止，反而在虛擬的世界不斷加速進展，危機就是轉機。

不過，對飯店業而言，潘思亮示警，在家、遠距辦公已成一波新趨勢，預料未來商務旅遊市場變化將較一般旅遊更劇烈，預計疫情過後，商旅市場仍可能會打 8 折，20% 的需求將永久消失。