瑞薩那珂工廠又傳火災 經自行撲滅後已恢復生產

日本車用 MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 的那珂工廠，在 21 日 (週三) 傍晚又發生火災。經過該公司員工自行撲滅後，一度因該火災而暫停的生產作業已在當日晚間重啟。瑞薩表示，該起火災不會對日後出貨造成影響。

根據瑞薩電子的新聞稿，瑞薩子公司「Renesas Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.」的那珂工廠 N3 廠房 (12 吋廠)，在日本時間 21 日下午 16:30 左右，從 1 樓地板下的無人搬運車 (RGV) 用配電盤冒出黑煙，員工發現後立即撲滅火勢。

經當地消防署勘查，確認起火點與配電盤有關。N3 廠房的 1 樓及 2 樓則已在同日晚間 20:00 左右重啟生產作業。

瑞薩表示，21 日火災不會對 4 月 19 日宣布的那珂工廠營運重啟計畫造成影響。除此之外，該公司也表示在 21 日當天的火災未造成人員傷亡。

另根據《日本經濟新聞》21 日報導，那珂工廠 21 日當天發生的火災，起火點與 3 月發生的火災場所不同。此次的起火點是位在無塵室外頭，起火原因應該與電氣系統的問題有關。