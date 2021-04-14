〈東元改選前哨戰〉黃育仁：電動車創造馬達商機 不把握恐再等50年

馬達大廠東元 (1504-TW) 集團前常務董事黃育仁在館長直播上提到，汽油車未來將由電動車取代，造就電子與馬達廠機會，東元為全球第三大馬達廠，若不爭取商機恐怕要再等 50 年。

黃育仁指出，全球各個國家陸續廢除柴油、汽油引擎，並由電動車取代，藉此帶動電池與馬達商機，而東元就是馬達與馬達周邊製造商，若東元不把握機會，下次機會不是 3 年後，可能要等 50 年。

黃育仁說，許多股東批評，東元雖然為全球第三大馬達廠，但卻不超越第二名或是跟上第一名，反而拚轉投資、布局其他事業，甚至有可能被第四、五大公司追上，尤其巴西、中國公司崛起，具有低成本、高技術等優勢，經營層應當心。

黃育仁認為，東元旗下公司約有 45 家，涵蓋家電、馬達、財務投資等，公司董事長難以全面掌握，應進行簡化與整併。

談起父親、集團會長黃茂雄，黃育仁指出，很多人曾經偉大過，但時空改變，過時觀念可能害死企業，昨日的解藥是今天的毒藥，尤其科技業時空背景不同就很難再適用。

黃育仁更提到，黃茂雄在以前沒網路時代就是酸民，只對外人好，對自家人特別酸，且對外宣稱董事長人選不會推薦自己兒子，如果別人推薦也不會反對，沒想到自己尋求外界支持時，黃茂雄相當氣憤。

館長問起黃育仁年輕時代生活，黃育仁回應，過去因被斷後援，實在沒辦法就去竹科、美國矽谷工作，腳踏車為日常上班的交通工具，後續帶領菱光走向全球市佔 45%、影印機公司東友中國市占率也有 25%。