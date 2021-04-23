〈新股IPO〉生技公司Zymergen募得5億美元 上市首日漲逾20%

Zymergen(ZY-US) 透過首次公開發行 (IPO) 募集到 5 億美元後，周四（22 日）掛牌上市，交易首日漲逾 21% ，成為生物製造（Biofacturing）領域第一家上市公司。

Zymergen 掛牌交易首日上漲 21.45% 至每股 37.65 每元。根據美國證券交易委員會（SEC）申報文件中列出的流通股，該公司市值約為 30 億美元，如果加上員工的股票選擇權，估值將超過 32 億美元。

Zymergen 以發行價區間高標每股 31 美元賣出 1,613 萬股股票，募集到 5 億美元。

Zymergen 執行長兼創辦人霍夫曼（Josh Hoffman）表示，公司將利用所得資金投資於產線與市場行銷。他說：「很高興我們有一批優秀的投資人，能在地球日上市，簡直是錦上添花。」

生物製造有別於生物科技 (BioTech)，是指利用生物的過程來製造化學物質。霍夫曼表示，Zymergen 透過生物製造，將生物學作為一種設計靈感，也是一種製造的範例，使生產更快速、價格更便宜、發展更永續。

Zymergen 的技術旨在取代石化產品。根據該公司招股說明書，從塑膠到服飾、汽車等汙染地球的產品，皆由石化製品製程。Zymergen 的技術找到適合的生物分子，以生產更環保、性能更好，但成本與石化製品相同的產品。

霍夫曼補充說：「我們能利用人類數十億年的演化，製造出其他公司從未想過的產。」

該公司第一款產品是稱為 Hyaline 的透明薄膜，具有高透光度、熱穩定性和高機械強度，此獨特組合提供更大的設計自由度，並與其他的光學薄膜製造商如杜邦 (DD-US)、三菱（Mitsubishi）、科隆工業（Kolon Industries）等競爭。

霍夫曼表示，這些競爭對手雖擁有相當高的資本，但卻受到石化供應鏈的牽制，Zymergen 沒有資產負擔，反而擁有製造優秀產品的自由。

該公司約有 10 種產品正在開發中，包括電子薄膜、驅蚊產品。預計明年推出一款新品，2023 年推出兩款。