日本4月製造業PMI報53.3 持續跨越景氣榮枯線

日本 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值報 53.3，優於 3 月的 52.7，持續保持在榮枯線 50 之上，顯示日本製造業景氣持續改善。

根據 IHS Markit 週五 (23 日) 公布的日本 au Jibun Bank 統計數據，日本 4 月製造業產出指數從 3 月時的 53.3(終值) 上升到 54.2(初值)。製造業 PMI 報 53.3，是 2018 年 4 月以來最高，也代表製造業景氣連續第三個月擴張。

產出與新訂單數量都呈現 2018 年上半年以來的迅速增加走勢，表現穩健。此外，全新出口業務也在 4 月呈現加速成長。來自海外市場的新訂單，連續三個月增加，幅度是 2018 年 1 月以來最大。

4 月日本企業對於未來景氣看法更加樂觀，也是連續 11 個月對於今後景氣發展抱持樂觀看法。

IHS Markit 經濟學家 Usamah Bhatti 表示，日本 4 月民間企業景氣出現 2020 年 1 月以來首見成長。最新的 PMI 調查數據初值多少透露出景氣改善。需求也好轉。

全新事業在相隔十五個月後轉為成長，出口加速，被認為是支撐景氣改善的主因。此外，僱用人數增幅雖然和緩，仍連續三個月增長。

然而也有部分企業擔心，疫情再度轉趨嚴峻可能導致第二季景氣停滯，不過多數企業都認為，未來一年的景氣應該會走向復甦。