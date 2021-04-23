〈房產〉中山、內湖及大安為大樓交易三大熱區 近一年成交都逾千件

根據實價登錄資料，房仲業者統計近一年台北市各行政區的大樓及公寓成交資料，其中，電梯大樓交易量排名由中山區居冠，公寓交易量則由內湖區拿下第一，統計台北市中山、內湖、大安三大熱門區，近一年大樓交易量都超過 1000 件。

房仲業者盤點台北市電梯大樓交易量前 5 名行政區，中山區以 1419 件交易量拿下第一，平均每坪單價為 72.3 萬元。永慶房屋業管部協理謝志傑表示，中山區為北市早期開發之區域，擁有便捷的交通路網、熱絡的商業活動、完善的生活機能，加上住宅產品多元，從套房到豪宅商品都有，可以滿足各式購屋需求，也因此一直是房市交易的前段班。熱門交易路段落在中山北路二段、林森北路、松江路一帶。

交易量排名第二為內湖區，交易量為 1218 件，平均每坪成交為 61.9 萬元。謝志傑指出，近年內湖科技園區又有各企業總部、百貨商場相繼進駐，吸引龐大的就業人口，帶動內湖區房市。加上大直商圈和內湖商圈機能成熟、又有捷運便於通勤、學區健全以及高綠覆率，種種優勢下，讓不少年輕家庭前往購屋。熱門交易社區包含「雙湖匯」、「潤泰京采」、「瓏山林藝術館」。

交易量排行第三的則是「大安區」，交易量為 1024 件，平均每坪成交為 90.4 萬元。謝志傑說明，大安區為台北市的燙金門牌，無論交通、生活機能等都是難以挑剔，不少豪宅都坐落於此，使平均單價突破「9 字頭」，而在如此高單價的行政區，近一年大樓交易量仍是排行北市第三名，顯示高資產的族群對於此區的房市相當具有信心。

另統計北市公寓物件的熱門交易行政區，排名前三名的行政區都是北市的蛋白區，價格也相對親民，平均僅需「4 字頭」的單價便有機會入手。而排名第一的為「內湖區」，共成交 546 件，平均每坪單價為 44.6 萬元。謝志傑表示，內湖區的公寓交易普遍多在成功路、東湖路、康寧路、康樂街及環山路巷弄內，周邊生活機能相當成熟，如內湖商圈、737 商圈及東湖商圈等都是內湖區知名的商圈，是民眾常去休閒及購物的場所。而內湖區仍有部分公寓周邊生活機能不如商圈周邊，不過環境宜人且價格親民，相當適合喜歡寧靜生活及預算有限的小資族。

而公寓交易排名第二、三名的則分別是「北投區」及「文山區」，近一年公寓交易量為 482 件及 433 件。謝志傑說明，這兩個行政區的公寓均價都還在 3 字頭，可以說是台北市內數一數二的親民物件，對於預算有限的民眾來說，十分具有吸引力。除了價格的優勢之外，北投區內的北投士林科技園區正在如火如荼地開發中，且已經有許多知名建商進場購地或建造商辦，未來發展可期。而連接文山區的捷運南環段也預計於今年動工，待通車後勢必能夠使文山區的交通更加便利，房市也有所支撐，因此，若著眼於未來，北投區及文山區的發展頗具潛力。