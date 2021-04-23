首季全球Chromebook出貨年增3.69倍 宏碁市占第三

研調機構 Omdia 今 (23) 日發布個人電腦追蹤報告，在教育需求強勁支撐下，今年首季全球 Chromebook 出貨量達 1093 萬台、年增 369%，其中，宏碁 (2353-TW) 出貨約 145 萬台，市占排名第三，僅次惠普 (HP-US)、戴爾 (DELL-US)。

Omida 表示，首季 Chromebook 出貨大幅成長，主因是去年基期較低，其次則是疫情帶動的遠端教育需求，加上部分遞延訂單出貨所致，統計惠普、戴爾 Chromebook 出貨量分別為 428 萬台、199 萬台，拿下 39%、18% 市占，宏碁則位居第 3，市占約 13%。

展望未來，Omida 指出，新常態學習環境將持續推動 Chromebook 需求維持強勁成長，加上各國政府陸續提出補貼計畫，美國就在 2021 年救援計畫法案中有 1227 億美元中小學緊急救援基金，將用於購置學生教育設備。

Omida 進一步預期，2020-2023 年全球 Chromebook 出貨年複合增長率將達 27.5%，也預期今年 Chromebook 出貨量將達到 3910 萬台、年增 51.9%，占整體筆電約 16%，2023 年出貨量則將達 5330 萬台，占整體市場約 20%。

品牌廠也看準遠距教育商機，積極提升 Chromebook 出貨量，市場看好，筆電代工大廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 也將同步受惠。