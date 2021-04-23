〈台經院景氣預測〉外需熱+內需轉強 估今年我GDP將破5

台灣經濟研究院今 (23) 日公布今年我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 5.03%，較 1 月預測再上修 0.73 個百分點，不僅高於主計總處和央行預測，也是智庫中最高，台經院指出，今年除了外需維持一定成長動能，內需轉強將進一步帶動成長。

台經院說明，儘管全球疫情至今未有效解決，但對經濟的衝擊已隨著各國陸續接種疫苗逐漸淡化，全球經濟需求仍呈穩健回升，有助台灣的傳產與科技產品出口和接單表現亮眼。

另一方面，國內半導體廠商持續投資先進製程，加上全球電信業者的 5G 基地台和創新應用正陸續上路，台灣五大電信也加緊投資建設中，且政府今年綠能建置速度將加快，均有助於帶動內需表現。

台經院預估，今年民間消費成長率為 4.35%，上修 0.22 個百分點，而整體固定資本形成成長率為 4.43%，上修 0.29 個百分點，其中，民間投資成長率為 5.02%，上修 0.19 個百分點。

貿易方面，隨著國際景氣復甦，台經院預估全年輸出和輸入成長率分別為 5.64%、4.87%，上修 0.77 與 0.40 個百分點，預估出口和進口金額成長率則為 10.23%、10.74%，也較前次預測值上修 5.30、5.78 個百分點。

物價方面，除了去年比較基期偏低，缺工、缺料和塞櫃消息頻傳，使近期國際原油與原物料價格走高，台經院預期今年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.30%，上修 0.30 個百分點。

在匯率方面，美國經濟可望好轉，將有助於美元指數反彈，預估全年新台幣兌美元平均價為 28.25 元新，較前次預測維持相同水準。