價量齊揚 十銓Q1純益暴增6.2倍 每股賺2.16元

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (23) 日公告第一季自結財報，受惠記憶體需求落底反彈，加上價格揚升，單季稅後純益達 1.66 億元，較上季暴增 6.2 倍，年增 9.95%，每股純益 2.16 元，寫近 1 年新高。

十銓 3 月營收 6.09 億元，年減 8.55%，稅前盈餘 5800 萬元，年減 9.25%；稅後純益 4600 萬元，年減 8.81%，每股純益 0.59 元。

十銓第一季營收 19.13 億元，季增 14%，年增 23.69%，稅前盈餘 2.05 億元，季增 5.8 倍，年增 7.23%；稅後純益 1.66 億元，季增 6.2 倍，年增 9.95%，每股純益 2.16 元。

十銓表示，今年接續去年第一季的記憶體多頭行情，後疫情時代對邊緣運算高速儲存、遠距辦公、伺服器及雲端資料中心等需求強勁，加上 EMS、SI 積極拉貨，消費性記憶體價格跟著向上。

展望本季，十銓將更著重於高速運算市場，擴大高階及利基應用布局，看好 5G 帶動 AI、HPC、物聯網等各項應用，自駕車車載、醫療等高效記憶體需求勢必爆量成長。