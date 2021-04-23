INOVIO崩跌！美國終止資助其新冠候選疫苗三期試驗 

週五 (23 日) 美國國防部宣布停止資助美國生技公司 INOVIO 的新冠 (COVID-19) 候選疫苗 (INO-4800) 的第三期試驗，促使 INOVIO 盤前暴跌逾 31.54%，開盤其股價大跌逾 29%，跌至 13 個月低點。

美國國防部 (DOD) 化學、生物、放射和核子防禦聯合計畫執行辦公室 (JPEO-CBRND) 週五通知 INOVIO，決定終止第三階段疫苗試驗的資金投入，這個決定是由於疫情環境變化和疫苗快速部署導致的。

INOVIO (INO-US) 稱，由於眾多疫苗已廣泛上市，美國國防部已終止資助該公司旗下新冠 (COVID-19) 候選疫苗的第三期試驗資金，

INOVIO 稱，該公司將持續其第三階段疫苗試驗工作，現在正計劃為候選疫苗 INO-4800 在美進行試驗，而美國政府將持續為 INO-4800 的第二階段試驗提供資金，並將在第二季財報中將會報告第二階段疫苗試驗的結果。

美國總統拜登原先設定在 100 天內接種 1 億劑疫苗的目標，這個目標已提前實現，上月底拜登設立新目標，將在上任百日內推動全美接種 2 億劑疫苗。

隨著嬌生 (JNJ-US) 疫苗血栓副作用引人擔憂，美國疫苗接種速度可能正在放緩。據悉，美國單日約有 180 萬次疫苗接種，為兩週以來最低。美國疾病預防控制中心 (CDC) 的免疫諮詢小組週五舉行會議，討論是否取消嬌生新冠疫苗的暫停時間。