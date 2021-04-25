華碩、宏碁搶商機 新品下月上秀

品牌大廠宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 受惠筆電需求暢旺，首季營運維持高檔，看準這波遠距商機延續，雙 A 將在 5 月分別舉辦新品發表會，其中，宏碁將舉辦 next@acer 全球發表會，華碩則預計推出新一代 ZenFone 8 旗艦級手機。

華碩釋出最新邀請函，將在台灣時間 5 月 13 日凌晨 1 點發表全新 Zenfone 8 旗艦手機新品，也是繼 3 月推出新一代電競手機 ROG Phone 5 後，進一步搶攻 5G 手機市占率，市場預期，新款 Zenfone 8 將搭載高通 Snapdragon 888 5G 晶片，並可能與 ROG Phone 5 一樣推出三種版本。

華碩自 2018 年調整手機業務後，主推 ROG、ZenFone 系列手機，分別鎖定電競、拍照手機市場，今年更將新機發表提前至上半年舉行，據了解，華碩將新品發表提前，主因是前一代手機全球庫存已低，並看準今年 5G 手機爆發，華碩對手機業務也維持既有 3 年獲利目標不變。

宏碁則預告將在台灣時間 5 月 27 日舉行全球發表會，以《NEW PERSPECTIVES》為題，發表下半年筆電、周邊新品，市場預期，將涵蓋宏碁近年主打的電競、輕薄、創作者、強固型等各產品新品，同時也將有新款 Chromebook 亮相。

根據市調機構 canalys 統計，宏碁今年首季個人電腦出貨量達 569 萬台、年增 82.1%，市占率 6.9%，排名第五，展望今年，宏碁看好電競、商用筆電、顯示器需求延續，上半年筆電需求將持續強勁，並預期缺貨潮將延續至今年下半年都無法紓解。