華碩攜手英特爾推智慧醫療行動車 搶遠距醫療商機

華碩 (2357-TW) 今 (13) 日宣布，與英特爾(INTC-US)、VSee 共同推動智慧行動醫療計畫，在台北市立聯合醫院導入智慧醫療行動車，可望降低醫療人員與病患接觸風險，提升行動遠距醫療解決方案應用。

華碩表示，自從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，遠距醫療成重要趨勢，醫療產業也持續強化醫護人員對抗疫情能力，這次導入的智慧醫療行動車配備華碩醫用電腦、網路通訊設備，同時以觸控式螢幕取代鍵盤，防止細菌滋生且更易消毒。

華碩指出，除華碩硬體設備外，行動車也將搭配英特爾 Core 處理器硬體架構整合 AES 技術，保護病患隱私個資，同時採用 VSee 的 SaaS 雲平台，可讓不同醫師同時進行線上諮詢，資料也可自動上傳雲端與醫院內部資訊系統整合，提升效率。

華碩也預計將此智慧醫療行動車經驗逐步導入到更多地區，強化社區照護、提升醫療服務品質。

華碩近年持續拓展醫療事業版圖，除與醫療院所合作外，旗下 AI 研發中心 (AICS) 也鎖定 ICD-10 智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術、不良反應藥歷與用藥安全系統等四大智慧醫療應用發展。