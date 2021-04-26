ARK每日追蹤：連續第7日買進Coinbase 該股自上市來已回檔30%
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華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。
anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 4 月 24 日之個股進出明細。
|買進
|賣出
|RXRX
|TREE
|MASS
|PHR
|IONS
|PSTI
|SKLZ
|SYRS
|IRDM
|TMO
|DKNG
|PCAR
|COIN
|ROKU
|BEAM
|SQ
|SPFR
|NVDA
|NIU
|HUBS
|DDD
|DOCU
|PDD
|PSTG
|OKTA
|PYPL
|TCEHY
ARK 系列基金上週五 (23 日) 連續第 7 日買入加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US)，上週五共買入超 25 萬股，耗資約 7000 萬美元，而目前 Coinbase 股價較上市首日最高點已經回檔超 30%，但 ARK 基金依然在每日買進。
減倉方面，ARK 系列基金上週五再次減持 Square (SQ-US)，共賣出超 40 萬股，但多家外資仍然看好 SQ 後市，如 Rosenblatt 即在一份研報中認為，Square 和 Paypal 都是數位支付市場的首選標的。