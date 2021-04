不跟風造車 騰訊：專注在軟體「連結」

週一 (26 日) 騰訊 (700-HK) 高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生在與北京大學光華管理學院戰略合作發布會上指出,騰訊並不是什麼產業都會介入,過去騰訊不做手機,現在也不會造車,不過會以軟體服務的方面進入相關產業。

中國近一年刮起一股造車旋風下,不少網科大廠紛紛投入生產智慧汽車產業,如阿里巴巴 (9988-HK) 結合上汽推出的智己汽車已於上海車展亮相,百度 (9888-HK) 與吉利集團合資成立的集度汽車也將登陸明年車展,另一方面小米 (1810-HK) 也宣布挾帶著千億現金跨入造車界。外界對「BAT」三家中唯一沒有宣布整車製造的騰訊感到好奇。

湯道生強調騰訊的核心能力是「連接」,因此過去騰訊都不會介入當紅的手機產業,現當然也不會進入整車製造產業中,騰訊而是會從軟體方面給予相關產業支持。

(圖片: AFP)

另一方面他提到騰訊 to C 到 to B 的演進過程,在 2010 年前奇虎 360 與騰訊 QQ 爆發中國知名的「3Q 大戰」後,騰訊朝向開放平台轉型。騰訊開放包括支付、流量、帳號、技術等方面,特其是在幫合作夥伴進行 IT 部局時,逐漸形成騰訊雲。但當時的雲端運算業務雖然是未來基礎設施,擁有廣闊的前景,但是也存在資源消耗大,使用率不高等問題。

不過湯道生表示產業數位化,網路安全和訊息化,新基建、一帶一路、新創產業的發展,都為 to B 產業帶來前所未有的機會。騰訊自身擁有先進技術、企業服務能力和通過 C 端回饋給 B 端的能力,這些均支撐騰訊向 to B 業務轉型。而且騰訊在做 to B 業務時還具有微信支付、小程序和生態夥伴的優勢。