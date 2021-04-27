台積電連8季居專利申請冠軍 Q1申請678件續創新高

經濟部智慧財產局今 (27) 日公布首季專利申請統計，合計受理 3 種專利申請 17156 件、商標申請 22385 件，分別年增 3%、10%，其中，本國法人發明專利申請續由台積電 (2330-TW) 以 678 件奪冠，件數創單季新高，也是連 8 季居本國人發明專利申請件數冠軍。

智慧局表示，第 1 季本國企業發明專利件數年增 28%，除台積電續居榜首，友達 (2409-TW) 申請件數也破百件，達 112 件，三到五名則分別為瑞昱 (2379-TW)、鴻海 (2317-TW)、工研院等，中小企業申請件數則年增 16%，為連續 12 季維持正成長。

外國法人中，智慧局表示，高通 (QCOM-TW) 以 215 件連續 3 季續居首位，2、3 名則由日東電工、三星電子拿下，若以地區別來看，則以日本申請 3376 件發明專利為最多。

大專院校及研究機構發明專利方面，智慧局指出，國立陽明交通大學合校後以 30 件發明位居首位，國立台灣大學、國立清華大學也各以 25、24 件分居 2、3 名；工研院則以 60 件申請續居研究機構第一，其次則是中央研究院、資策會。

商標申請方面，智慧局統計，第 1 季受理申請 22385 件、年增 10%，其中本國人申請件數達 16940 件，年增 13%，為連續 8 季正成長，外國人商標申請同步成長，達 5445 件，年增 3%。