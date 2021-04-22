台積電首發限制員工權利新股留才 接軌ESG

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (22) 日召開臨時董事會，決議為吸引及留任公司高階主管，並強化高階主管對創造長期股東價值的責任，實現環境、社會及公司治理 (ESG) 成果，核准發行不超過 260 萬股的 2021 年限制員工權利新股案，此為台積電首次發行限制員工權利新股。台積電也核准資本預算 28.87 億美元，將用於建置成熟製程產能。

台積電指出，為留住重要人才，並將其獎酬連結股東利益與 ESG(環境、社會、公司治理) 成果，因此決議核准發行限制員工權利新股案，並將此案呈送 2021 年股東常會核准。

台積電表示，發行限制員工權利新股，除能與 ESG 有更好的連結，同時，也能符合全球投資人對公司高階主管薪酬與公司長期經營績效及股東權益有更強連結的期待，因此將公司高階主管部份的變動薪酬，轉換為以股票型式發放的長期獎酬。

台積電指出，本方案適用對象為對公司經營績效、股東利益、及公司治理有直接且高度影響的高階主管。

也就是說，未來適用此方案的高階主管，部分分紅仍維持現金發放，但一部分將改採股票型式發放的長期獎酬。

台積電董事會並通過，核准資本預算 28.87 億美元 (約新台幣 793 億 9250 萬元)，以建置成熟製程產能。

台積電本月初宣布，由於公司正進入一個成長幅度更高的期間，未來 3 年將投入 1000 億美元增加產能，同步擴產先進製程及成熟製程。