4月尖峰用電年增逾百萬瓩 台電估今夏用電將再創新高

台電今 (26) 日表示，尚未進入夏季，但 4 月至今用電需求一路攀升，整體供電量較去年同期增加近 10 億度，尖峰用電年增逾百萬瓩，評估今夏用電恐再創高，供電方面也受水情不佳影響水力發電，呼籲民眾節約用電。

台電表示，3 月底以來電力負載一路攀升，3 月 29 日至 31 日連續 3 天尖峰負載打破歷年 3 月用電紀錄，統計首季供電量更年增逾 3%，4 月用電持續增加，其中最高用電尖峰為 4 月 22 日的 3276.5 萬瓩，較去年尖峰 2999 萬瓩，增加 278 萬瓩。

台電統計 4 月截至 22 日，供電量共達 137.7 億度，較去年同期 127.9 億度增加將近 10 億度，年增 7%。

台電評估即將到來的夏季用電尖峰，恐將持續創下新高，雖已充分掌握供電情勢，維持穩定供電，但供給方面，受水情不佳影響，今年首季水力發購電量年減 16%，第 2 季水力發電仍無法過度樂觀預測，呼籲民眾節約用電。

台電強調，現階段將做好調度，滿足用電需求，確保備轉容量率維持在 10% 以上，供電燈號維持綠燈，也力求在夏季尖峰來臨前，完成核三廠 1 號機、大林電廠燃氣機組 6 號機等大修、檢修工作。