〈智原法說〉Q1獲利年增332% 每股賺0.68元創四年來新高

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (27) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠客戶開案進度回歸正軌，智原 NRE(委託設計)、IP 業績持續成長，推升首季稅後純益達 1.7 億元，季增 621%，年增 332%，每股稅後純益 0.68 元，創四年來新高。

智原第一季營收 15.4 億元，季增 7.3%，年增 21.3%，毛利率 48.8%，季增 2 個百分點，年減 0.1 個百分點，營益率 9%，季增 7.3 個百分點，年增 5.6 個百分點，稅後純益 1.7 億元，季增 621%，年增 332%，每股稅後純益 0.68 元。

智原表示，第一季營收創 6 年來同期新高，其中，NRE 業績達 3.4 億元，季增 35.8%，認列應用包含網通、5G 相關應用等，IP 也在長期耕耘下，營收達 2.7 億元，較上季及去年同期皆成長約 25%。

智原量產受工作天數減少影響，約 9.2 億元，季減 4.1%，不過仍看好全年成長態勢不變，首季出貨應用包含自動化應用、AIoT、影音相關等，未來隨著近年耕耘的新案逐步放量，預期整體上半年量產中來自新案的貢獻可望超過 6 成，客戶結構也可望更優質。

智原補充，第一季在成本及費用控制得宜下，營業利益達 1.4 億元，首季不論營收或本業獲利，均雙雙站上 6 年來同期新高。