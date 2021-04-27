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台幣升勢快又猛 收27.905元續創近24年新高

鉅亨網新聞中心
台幣升勢快又猛 收27.905元續創近24年新高。(圖：AFP)
台幣升勢快又猛 收27.905元續創近24年新高。(圖：AFP)
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新台幣匯率央行美元指數

台股續攀歷史新高，新台幣美元匯率在外資、出口商聯手推升下，昨天收盤衝破 28 大關，今 (27) 日盤中攻勢再起，一度衝上 27.852 元，終場升值 5.4 分，收在 27.905 元，創近 24 年新高，台北外匯市場成交值 10.48 億美元

台股今天高檔震盪，尾盤急拉翻紅，小漲 23 點，收 17595 點，續寫收盤歷史新高，三大法人土洋對作，合計小買 0.5 億元，外資已連續 4 個交易日加碼台股。

隨著熱錢持續湧入匯市，新台幣美元昨天一舉衝破 28 字頭後，今天以 27.97 元開盤後，出口商月底拋匯需求強勁，盤中一度升逾 1 角，衝破 27.9 關卡，最高來到 27.852 元，終場升幅收斂，收 27.905 元，升 5.4 分。

投資人觀望本周登場的聯準會 (Fed) 利率會議，美元指數 (DXY) 周一持續走弱。台幣這波升勢來得又急又快，衝破 28 元關卡令市場意外，匯銀人士認為，若 Fed 維持寬鬆不變的基調，資金可望繼續回流新興市場，外界關注央行後續是否會進一步出手調節。

根據央行統計，今年以來，新台幣升值幅度達 2.16%，穩居亞洲貨幣之冠，人民幣升 0.86%；日圓最為弱勢，今年貶值多達 4.82%，韓元貶 2.17%，新加坡幣、菲律賓幣同步走貶。

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