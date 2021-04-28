〈紐約匯市〉觀望Fed會議 美元持平 日圓、澳幣走軟

投資人等待美國聯準會 (Fed) 決議，美元對主要貨幣周二 (27 日) 漲跌互見，但變動不大，商品貨幣小貶，日圓因日本銀行 (央行) 調降通膨預期也走低。比特幣收復 54000 美元，以太幣創新高。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤變動不大，報 90.897，盤中一度跌到 3 月 3 日以來最低的 90.679。

美元兌日圓升值 0.6% 至 108.72 日圓，從上周五觸及的七周低點 107.48 繼續回升。

日本上周宣布東京都、大阪府、兵庫縣與京都府進入第三輪緊急狀態防止疫情擴大，讓日本經濟復甦和日圓前景壟罩陰霾。日銀周二按兵不動，但調降通膨預期，預料 2023 年年初仍無法達到 2% 目標。

歐元兌美元變動不大，報 1.2087 美元，距離周一升抵的 1.2117 美元兩個月高點不遠。

反映市場風險胃口的商品貨幣回落，澳幣兌美元貶值 0.5% 至 0.7765 美元，前一日曾勁揚並接近五周高點。

Fed 將在當地周三公布貨幣決策，市場普遍預測不會有任何調整，匯市交易清淡。如果 Fed 主席鮑爾保持超級寬鬆立場，美國公債殖利率和美元將蒙受壓力。

Cambridge Global Payments 首席市場策略師 Karl Schamotta 說：「市場普遍預期 Fed 將按兵不動，但交易商很清楚，如果 Fed 立場轉趨鷹派 — 例如承認經濟潛在動能強勁 — 可能促使美元攀升。如果官方聲明或記者會有樂觀的跡象，投資者預期 Fed 縮減購債的時間點可能提前，並推升殖利率，並有益美元。」

美國 10 年期公債殖利率周二報 1.58%。

摩根大通據傳正規劃推出主動管理型的比特幣基金，可望成為最新一家擁抱加密貨幣的主流機構，幫助加密貨幣上漲。

比特幣在紐約尾盤報 54989.30 美元，24 小時內上漲 3.7%。

以太幣創新高，上漲 4.32% 至 2644.07 美元。

截至周三 (28 日) 台灣時間約 6:00 價格：