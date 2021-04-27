Archegos爆倉事件已致全球銀行業虧損超100億美元
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在野村控股 (Nomura Holdings Inc.)、瑞銀集團 (UBS Group AG) 揭露總計 37 億美元損失後，全球銀行業迄今因 Archegos Capital Management 所致相關損失已突破 100 億美元。
野村周二表示，受 Archegos 爆倉事件衝擊，今年第 1 季 (截至 3 月 31 日的 3 個月) 入帳虧損高達 2457 億日圓 (約 23 億美元)，創下 2009 年以來單季最大虧損，預計本季還將遭受約 620 億日圓虧損。
在沉寂一陣子後，瑞銀也透過第 1 季財報宣布，爆倉事件導致相關損失達 7.74 億美元，且第 2 季恐進一步認列 8700 萬美元損失。
除了瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG)，野村和瑞銀均為本次事件中受衝擊最大的銀行，其中野村遭受損失位居各大銀行第二，僅次於瑞信的 55 億美元，第三和第四分別為摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和瑞銀，但後兩者認為損失程度不大。
其他大型銀行如德意志銀行 (Deutsche Bank)、摩根大通 (JPMorgan) 和花旗集團 (Citigroup) 均表示已設法控制虧損，高盛 (Goldman Sachs) 和富國銀行 (Wells Fargo) 雖身處這波爆倉危機，但也完全避免掉相關損失。
在事件爆發後，有報導指出美國證券交易委員 (SEC) 會準備對投資銀行實施更嚴厲的揭露規定，提高衍生商品交易的透明度，相關討論目前仍處初期階段。
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