Archegos爆倉事件已致全球銀行業虧損超100億美元

在野村控股 (Nomura Holdings Inc.)、瑞銀集團 (UBS Group AG) 揭露總計 37 億美元損失後，全球銀行業迄今因 Archegos Capital Management 所致相關損失已突破 100 億美元。

野村周二表示，受 Archegos 爆倉事件衝擊，今年第 1 季 (截至 3 月 31 日的 3 個月) 入帳虧損高達 2457 億日圓 (約 23 億美元)，創下 2009 年以來單季最大虧損，預計本季還將遭受約 620 億日圓虧損。

在沉寂一陣子後，瑞銀也透過第 1 季財報宣布，爆倉事件導致相關損失達 7.74 億美元，且第 2 季恐進一步認列 8700 萬美元損失。

除了瑞士信貸集團 (Credit Suisse Group AG)，野村和瑞銀均為本次事件中受衝擊最大的銀行，其中野村遭受損失位居各大銀行第二，僅次於瑞信的 55 億美元，第三和第四分別為摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和瑞銀，但後兩者認為損失程度不大。

全球主要銀行因爆倉事件所致虧損已突破 100 億美元 (圖：Bloomberg)

其他大型銀行如德意志銀行 (Deutsche Bank)、摩根大通 (JPMorgan) 和花旗集團 (Citigroup) 均表示已設法控制虧損，高盛 (Goldman Sachs) 和富國銀行 (Wells Fargo) 雖身處這波爆倉危機，但也完全避免掉相關損失。

在事件爆發後，有報導指出美國證券交易委員 (SEC) 會準備對投資銀行實施更嚴厲的揭露規定，提高衍生商品交易的透明度，相關討論目前仍處初期階段。

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