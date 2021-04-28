寧德時代2020年純益年增22% 宣布大規模股權投資
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中國汽車電池製造龍頭寧得時代週三 (28 日) 於深交所公布 2020 年年報，營收人民幣 503.19 億元，年增 9.9%；純益人民幣 55.83 億元，年增 22.43%；EPS 人民幣 2.49 元，年增 18.96%。今日 A 股開盤股價開高，最高一度大漲約 4%，達每股人民幣 363.32 元。
2020 年報摘要
- 營收人民幣 503.19 億元，年增 9.9%。
- 純益人民幣 55.83 億元，年增 22.4%。
- EPS 人民幣 2.49 元，2019 年 EPS 人民幣 2.09 元。
- 研發費用人民幣 35.69 億元，年增 19.3%，研發投入佔營收比重 7.09%。
- 每 10 股配發現金人民幣 2.4 元（含稅）。
寧德時代表示巨額投資產業鏈上市公司計劃，公司計劃以投資主業相關方式，利用收購股權對中國境內外產業鏈優質上市公司進行投資，投資總額不超過人民幣 190 億元。
寧德時代在全球電池供應商的龍頭地位穩固，依照 SNEResearch 統計，2020 年全球前十動力電池企業使用量比重高達 92.5%，市場集中度進一步提升，其中排名前三名分別為寧德時代、LG 化學、松下電器。
法人觀點
中國中信證券表示，寧德時代 2020 年純益人民幣 55.8 億元，符合預期。在全球加速投入電動車生產之下，汽車電池產業前景旺，預期寧德出貨量將超出原本預期，因此上修寧德 21/22 年純益預估分別為人民幣 108 億 / 人民幣 158 億元 (原預測人民幣 70 / 人民幣 88 億元)，並新增 2023 年純益預估達人民幣 214 億元。
同時給予寧德 2022 年 65 倍 PE 估值，對應市值人民幣 1.01 兆元，目標價人民幣 435 元 / 股，維持買進評等。