超微上修財測 台供應鏈受惠

超微 (AMD-US)、微軟 (MSFT-US) 財報優於市場預期，在遠距商機帶動下，微軟在個人電腦、遊戲、雲端部門同步成長，超微筆電、伺服器等 GPU 也繳出亮眼成績，超微總裁兼執行長蘇姿丰更看好資料中心動能延續，上修全年成長目標，市場看好，台廠供應鏈將同步受惠。

蘇姿丰表示，首季受惠個人電腦需求強勁，桌機、筆電 CPU 銷售優於預期，繪圖顯卡 GPU 在新品 Radeon RX 6000 帶動下營收倍增，展望未來，隨著 HPC 需求增溫，訂單能見度佳，雖然短期晶片仍短缺，但全年可望保持成長，上修全年營收成長至 50%。

隨著超微看旺筆電、HPC 需求，台廠供應鏈華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 等品牌廠業績也可望維持高檔，板卡廠華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、撼訊 (6150-TW) 等也受惠 CPU、GPU 需求，營運不看淡。

微軟同樣在遠距帶動筆電需求支撐下，繳出亮眼成績，旗下 Azure 雲端營收保持逾 50% 成長，市場認為，微軟雲端業務仍將保持高度成長，相關台廠供應鏈，包含鴻海 (2317-TW)、緯穎 (6669-TW)、廣達 (2382-TW) 都將受惠。

另一方面，微軟近年也持續擴大全球資料中心布局，除了去年宣布將在台灣設立全球第 66 座資料中心外，預計今年在全球再新增至少 10 處資料中心，落實全球資料中心在地化，也為伺服器供應鏈營運再添動能。