〈美股早盤〉市場消化財報消息 等待Fed利率決議 美股開盤漲跌互現

在消化眾多財報消息後，投資人正在等待聯準會 (Fed) 的政策決議，美股周三 (28 日) 開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數跌 140 點或 0.4%，那斯達克綜合指數跌 0.35%，標普 500 指數持平，費半跌 0.9%。

個股消息面，在公布優異的業績表現後，Google 母企 Alphabet(GOOGL-US) 開盤漲超 4％，漲幅領先其他科技同業，微軟 (MSFT-US) 營收淨利雖符預期，開盤仍跌逾 2％，將於盤後公布財報的蘋果 (AAPL-US) 和臉書 (FB-US) 則分別漲 0.2％和 1.2％。

同樣公布優於預期財報的 AMD(AMD-US) 和 Visa(V-US) 開盤漲 3％和 0.7％，公布連續 6 季虧損的波音 (BA-US) 挫逾 2％。

隨著 FOMC 會議即將登場，市場預計，Fed 將在會議結束時，將基準利率維持在接近零的水平，市場還將密切關注縮減購債計劃的任何暗示，最新決議預計於台北時間周四 (29 日) 凌晨 2 時公布。

緊接著美國總統拜登將出席國會聯席會議，預計將在發表演說前公布「美國家庭計畫」的細節內容。

這項規模達 1.8 兆美元的支出計畫涵蓋兒童照護、醫療保健以及學前教育等項目，傳出拜登計畫透過向富人加稅來籌措預算，因此增稅計畫也是本次演說一大焦點。

10 年期美債殖利率連續 4 個交易日上升，徘徊於 2 週高點，截稿前報 1.632％，美元走強。

截至台北時間周三 (28 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 140.18 點或 - 0.41%，暫報 33844.75 點

那斯達克綜合指數下跌 49.82 點或 - 0.35%，暫報 14040.40 點

標普 500 指數上漲 0.36 點或 0.01%，暫報 4187.08 點

費半下跌 28.01 點或 - 0.87%，暫報 3197.60 點

台積電 ADR 下跌 1.81% 至每股 119.08 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.632%

紐約輕原油上漲 1.13% 至每桶 63.65 美元

布蘭特原油上漲 0.98% 至每桶 67.07 美元

黃金下跌 0.51% 至每盎司 1769.70 美元

美元指數上漲 0.10% 至 90.985 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Alphabet(GOOGL-US) 早盤上漲 4.32％，至 2389.84 美元。

Google 母企 Alphabet 周二盤後公布超預期的 Q1 業績，營收報 553 億美元，年增 34%，淨利較去年同期翻倍成長至 179 億美元，並宣布 500 億美元的庫藏股計畫。

Spotify(SPOT-US) 早盤下跌 8.94％，至 266.73 美元。

Spotify 周三盤前公布 Q1 營收高於期望，虧損也低於預估。Q1 付費訂閱增長力道雖強勁，該公司預計整體活躍用戶增長將略微放緩，將全年月活躍用戶數預期下調至 4.02 億至 4.22 億。

Shopify(SHOP-US) 早盤上漲 4.70％，至 1211.32 美元。

電商公司 Shopify 公布 Q1 營收翻倍增長至 9.89 億美元，EPS 報 9.94 美元，均優於市場預期，商品交易總額 (GMV) 激增 114% 至 373 億美元，持續受惠於疫情帶動的網購熱潮。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 22:30 將公布上周 EIA 原油庫存增減數，前值 - 589 萬桶

華爾街分析：

道明證券 (TD Securities) 分析師預計，Fed 對美國經濟的立場將較 3 月時更加正向，反映出經濟數據正在穩步回升，但預計 Fed 不會釋出任何收緊政策的暗示信號。

野村證券 (Nomura) 預計 Fed 的核心政策不會出現重大轉變，雖然 Fed 可能在會後聲明中承認經濟活動改善，但不會尋求改變有關利率和購債計劃的前瞻性指引，在 4 月會議中討論縮減購債可能為時過早。

滙豐私人銀行 (HSBC Private Bank) 全球投資長 Willem Sels 認為，市場正在等待經濟數據面是否取得更大突破、復甦步伐如何推進，以及還有多少刺激措施即將出台。該行正在權衡即將公布的增稅計畫是否會抵銷強勁財報帶來的利好。