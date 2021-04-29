一文掌握蘋果財報：大中華銷售猛增、晶片荒+iPhone 12晚發布影響Q3營收

蘋果 (AAPL-US) 周三 (28 日) 盤後公布遠勝市場預期的第 2 季財報，各產品線營收連兩季交出兩位數增幅，大中華業績恢復成長、猛增 87%，並宣布執行 900 億美元庫藏股，盤後股價勁揚 2.3%。

庫克說，第 2 季 5G 裝置升級數量創新高，而且還有很多國家 5G 滲透率不高，還有更多升級需求等在前頭。

蘋果 2021 年度 Q2 (3 月 27 日止) 財報關鍵數字

Q2 vs.Refinitiv 分析師共識預期

EPS：1.40 美元 vs. 0.99 美元

營收：895.8 億美元 vs. 773.6 億美元

毛利率：42.5% vs. 39.8%

各終端產品表現 vs.Refinitiv 分析師共識預期

iPhone 營收：年增 5.5% 至 479.4 億美元 vs. 414.3 億美元

Mac 營收：年增 70.1% 至 91 億美元 vs. 68.6 億美元

iPad 營收：年增 78.9% 至 78 億美元 vs. 55.8 億美元

可穿戴設備、家用設備和配件營收 (含 AirPods 和 Apple Watch)：年增 24% 至 78.3 億美元 vs. 77.9 億美元

服務營收 (含 iCloud、Apple Music)：年增 26.7% 至 169 億美元 vs. 155.7 億美元

●預告第 3 季營收季比恐下滑，但年比仍成長

蘋果未提供傳統財測，財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 在法說會上透露，止於 6 月的第 3 季營收可望交出「強勁的兩位數年增幅」，但由於 iPhone 12 去年比往年晚些推出，第 3 季和第 2 季相比的營收下降幅度 (即季減幅度) 可能大於往年。

●晶片短缺對 Q3 營收影響多達 40 億美元

庫克在法說會上表示，蘋果第 2 季營收之所以能免於晶片缺貨衝擊，主要靠大幅消耗庫存。

梅斯特里表示，全球晶片荒將使蘋果本季 (第 3 季) 營收折損 30 億至 40 億美元。

庫克透露，晶片缺貨「主要影響 iPad 和 Mac」，蘋果要滿足市場暢旺需求面臨一些挑戰。庫克表示無法預測供應短缺情況會持續多久，因為大部分產業都使用和汽車業同一類晶片，而大部分問題出在這些使用舊一代技術生產的晶片上。

庫克說，供應鏈瓶頸主要影響 iPad 和 Mac，預期這些產品將面臨供應面的阻礙。

●Q2 各產品營收都交出兩位數成長

蘋果財務長梅斯特里 (Luca Maestri) 表示，各地區和各產品線都在第 2 季交出強勁的兩位數成長，使活躍裝置數量攀上空前新高。

iPhone 仍是帶動蘋果業績成長的主力，第 2 季銷售勁增逾 65%，沖淡了投資人對 5G iPhone 成長周期可能減緩的疑慮。Mac 和 iPad 業績成長更雙雙超過 70％。

庫克說，消費者對採用蘋果 M1 晶片的 Mac 反映相當良好，加上居家辦公和遠距學習需求，讓 Mac 過去三季交出蘋果史上最強的業績表現。

各產品近幾季營收變動幅度。來源: AppleInsider

●大中華業績猛增

大中華地區銷售恢復成長，年增 87% 至 177.3 億美元，原因是去年同期中國實施防疫封鎖措施，比較基期低，且蘋果的會計年度第 2 季適逢中國農曆春節的銷售旺季。

●900 億美元庫藏股規模比前兩年大

蘋果董事會宣布股利提高 7% 至每股 0.22 美元，5 月 13 日發放，5 月 10 日前持股者可領取。董事會並宣布 900 億美元庫藏股計畫，規模遠大於去年的 500 億美元和 2019 年的 750 億美元。

華爾街看法

investing.com 分析師 Haris Anwar 說，iPhone 仍是蘋果成長主力，顯示消費者樂於升級到 5G 手機，美國財政刺激支票和疫苗大規模接種可望繼續帶動消費者需求，科技產品良好景氣可再維持至少一年，為蘋果提供驅動成長的基礎。

Moor Insights 分析師 Pat Moorhead 說，暢旺的硬體銷售成績展現了蘋果的能耐，iPad 和 Mac 營收雙雙成長逾 70%，意味著蘋果的供應鏈團隊實現了其他人辦不到的事情，也是蘋果在資本支出砸重金、藉以提高機率取得足夠晶片和面板的成果。