〈美股熱門股〉蘋果財報激勵 蘋概股齊揚 波音財報不給力挫跌近3%

蘋概股齊揚，思佳訊上漲 2.59%

蘋果 (AAPL-US) 第 2 季財報繳出亮眼佳績後，相關概念股受惠，思佳訊 (SWKS-US) 漲 2.6%、思睿邏輯 (CRUS-US) 漲 1.7%、科沃 (QRVO-US) 漲 1.5%、博通 (AVGO-US) 漲 0.8%，高通 (QCOM-US) 也上漲 5.5%。

無線通訊 IC 大廠思佳訊將於周四（29 日）盤後公布第二季財報，預估營收為 11.5 億美元，季增 50.1%，每股獲利為 2.35 美元，季增 75.4%；非一般公認會計原則（Non-GAAP）毛利率報 50.7%、營業利潤率報 37.5%。

波音財報不佳、737 MAX 維修問題，下跌 2.89%

波音 (BA-US) 周三公布首季財報，由於營收較去年同期減少 10%，每股虧 1.53 美元，再加上連 6 季出現虧損，股價下跌 2.89% 至每股 235.46 美元。

美國聯邦航空總署（FAA）下令要波音公司修復 109 架 737 Max 客機的電力系統問題，並指出該問題可能使引擎與駕駛艙系統功能失靈。

據 FAA 文件顯示，波音還須再修理約 300 架左右尚未交付的 737 Max 客機。波音執行長也證實，因 737 Max 的電力系統問題，已停止該機型飛機交付。

Spotify 財報憂喜參半，重挫 12.32%

Spotify(SPOT-US) 周三盤前公布第一季財報，儘管營收季增 16%，但月活躍用戶數字卻低於市場預期，並下調全年財測，股價重挫 12.32% 至每股 256.84 美元。

Spotify 如今預估第二季營收介於 21.6 億至 23.6 億歐元之間、營業虧損介於 5,400 萬至 1.34 億歐元之間，月活躍用戶數介於 3.66 億至 3.73 億人，付費用戶數為 1.62 億至 1.66 億人。

由於今年首季成長低於預期，Spotify 下調月活躍用戶人數預測，但提高營收與毛利預估，並預計未來營運虧損有望減少，付費用戶的月活躍人數保持不變。