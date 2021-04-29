電動車商機發酵 今年產值將突破百億元

經濟部統計處今 (29) 日發布當前經濟情勢概況，分析後疫情汽車產業發展，台灣在防疫得宜下，加上國內廠商積極投入研發、提升生產技術，去年電動車產值達約 96.72 億元、年增 76.1%，隨著景氣樂觀、產業發展下，預期今年產值將突破百億元大關。

統計處表示，疫情加速全球電動車發展，隨著節能減碳環保意識抬頭，各國相繼宣示禁限燃油車、推出補貼政策，根據 IEA 報告，去年全球電動汽車銷售將突破 300 萬輛，較 2019 年增加逾 4 成，佔整體汽車比重提升至 4.4%。

台灣也在疫情控制得宜、政府振興方案、汰舊換新貨物稅補貼政策挹注下，去年汽車新增掛牌數達 45.7 萬輛、年增 4%，創下 2006 年以來最高紀錄，其中，電動車新增掛牌數達逾 4.8 輛、年增 59.6%，占整體汽車新增掛牌數比重超過 1 成，也反映電動車成為汽車產業主力動能。

反觀全球車市，受疫情衝擊，去年全球汽車銷量降至近 10 年新低，僅達 7797 萬輛、年減 13.8%。

展望未來，統計處表示，台灣具備汽車通訊、安全系統、行車輔助系統、車用晶片等製造優勢，廠商在動力馬達、電池、電力元件等關鍵零組件也已成功打入國際車廠供應鏈體系，可望在全球電動車供應鏈中扮演關鍵角色，進一步提升產值。