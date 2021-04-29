聯電擴廠計畫外資看法兩極 已4家目標價喊至超過70元

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 法說報佳音，宣布將攜手客戶啟動擴產，對此，美系外資樂觀看待，認為聯電 2023 年毛利率仍將超過 30% 水準，且客戶參與此全新商業模式，也成為晶圓代工產能將持續吃緊的有力證據，歐系外資則認為此模式能否成功仍存在爭議；共 2 家外資上調目標價，目前已有 4 家外資目標價喊至超過 70 元。

聯電第一季財報亮眼、第二季財測符合預期，並上調今年資本支出，宣布將加碼 1000 億元擴充 P6 廠區產能；即便外資多樂觀看待，但聯電今 (29) 日股價持續回檔，獲利了結賣壓出籠，盤中跌幅超過 5%，跌破五日線。

歐系外資指出，雖然聯電並未透露全年營收展望，但上調今年資本支出至 23 億美元，並宣布將斥資 1000 億元，攜手客戶在南科 12A 廠區擴廠，晶圓代工產業從未有如此長期的擴產協議，P6 擴廠計畫是否能成功、及其執行細節仍存在爭議，維持買進評等與目標價 68 元。

美系外資則認為，聯電 2022 年折舊金額將進一步下降 0-5%，預估明年毛利率將提升至 35%，而在 P6 擴廠產能到位後，將從 2023 年開始折舊，但聯電有信心新產能不會侵蝕毛利率。

美系外資以 7 年的折舊期間來推算，每片晶圓產能折舊金額約 1500 美元，若聯電 28 奈米每片晶圓代工價格達 2500-3000 美元，預估毛利率將達 15-25%，但由於成熟製程折舊成本將持續降低，聯電 2023 年毛利率確實有機會維持超過 30% 水準，維持買進評等，目標價由 68 元上調至 70 元。

另一家美系外資則指出，聯電預估第二季毛利率將達 30%，這是自 2010 年來，聯電首次預估毛利率可達 30% 水準。

對於聯電此次啟動擴產，美系外資指出，聯電強調與客戶達成協議，客戶將以議定價格預先支付訂金，擴產計畫不會影響短中期獲利能力。

美系外資預估，聯電新廠晶圓代工價格將大幅高於目前市場價格，以避免毛利率遭侵蝕，且許多全球半導體客戶願意以較高的代工價格，參與這項史無前例的全新商業模式，確保取得長期的穩定產能，也成為晶圓代工產能吃緊情況將持續的有力證據，重申買進評等，目標價由 70.8 元進一步上修至 71.3 元。

