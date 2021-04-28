〈聯電法說〉Q2毛利率上看30%、營收續創高 全年平均單價估增近1成

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (28) 日召開法說，預估第二季晶圓出貨量季增 2%，平均銷售價格 (ASP) 成長 3-4%，毛利率上看 30%，法人估第二季營收將季增 5-6%，再創新高；聯電預期，今年整體 ASP 將成長近 10%，較前次法說預估的數字上調。

展望第二季，聯電指出，市場需求前景將持續超越供給能量，推升晶圓出貨量及以美元計價的平均售價，預估第二季晶圓出貨量將增加 2%，ASP 成長 3-4%，毛利率挑戰 30% 大關，產能利用率維持 100%。

前次法說時，聯電原估，今年晶圓代工 ASP 將成長 4-6%，但共同總經理王石今日上調相關數字，預估全年 ASP 成長幅度將達 7-9%、接近 10% 水準。

聯電已開始出貨 22 奈米產品，共同總經理王石表示，本季開始認列來自 22 奈米製程營收貢獻，可預見客戶的設計定案將會顯著增加，進一步強化 22/28 奈米產品線，優化整體產品組合，並提升聯電的市占率。

對於市場重複下單疑慮，王石認為，客戶確實可能出現此情況，但很難判定，不過就整體產業來看，成熟製程供給仍是嚴重短缺。