【富蘭克林】淡季不淡，高檔震盪整理

台股加權指數終場收低 0.87 點，收 17,566.66 點 (證交所，截 4/29 收盤)，成交量 5,408.22 億 (台幣)，月線收紅，單月漲 6.9%。富蘭克林華美投信認為，四月類股輪漲與資金行情帶動，下旬又有美國超級財報周，台股交投熱絡，不斷突破前高，缺貨缺料與運費報價上漲等交互影響下補庫存效應仍在，預料第二季仍可望維持淡季不淡效應，建議逢低加碼低本益比族群，同時留意高檔風險。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸認為，由於陸續財報公布優於預期以及拜登總統的紓困方案順利通過，使得道瓊、S&P500 指數再創新高，加上昨夜聯準會公布的溫和鴿派言論，相較於上次會議，聯準會對經濟狀態的描述更正面，並認為通膨率有所上升是反映暫時性因素；聯準會的立場仍偏鴿派，在未有特別亮點下，市場反應還算溫和。

郭修伸分析，當前美國經濟有四個引擎推動，分別是消費 (因為刺激政策大幅提高可支配所得、疫情逐漸受控有助於就業市場)、投資(產能吃緊、數位轉型加速、遞延投資需求以及經濟前景明朗化)、房市(低利率以及購屋習慣改變) 以及回補庫存效應，推動經濟成長。

而美國 3 月份 ISM 製造業指數創 1983 年以來新高，再度確認了其中投資 (產能吃緊) 以及庫存回補的兩大引擎。郭修伸表示，客戶庫存偏低、廠商已回報表示有投資需求，且廠商普遍樂觀可知，動能的減慢主要來自於生產瓶頸，製造業仍然存在自發性成長動能，預料第二季疫情緩解後將會明顯加速，此對於台灣供應鏈具有正面指引。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄則認為，由於 4 月電子業中上游普遍調漲價格，3 月提前拉貨效應帶來營收走高將優於市場預期，加上第二季的漲價呈現淡季不淡，因此電子股可望重回主流；而傳產類股包括: 原物料受惠報價上揚以及疫後外銷類股出口暢旺，將較去年同期的低基期大幅成長，因此電子與傳產類股第二季可望持續輪漲。

另外，周書玄也提醒，現階段仍有印度等新興市場疫情失控 (印度單日確診達 30 萬人)、美國總統考慮對富人徵收的資本利得稅提高近一倍等干擾因素影響市場變化，未來主要風險則可觀察美元走勢以及拜登當選美國總統後的中美貿易政策走向。

富蘭克林華美投信建議，第二季操作仍以科技股為主，傳產股為輔，看好晶圓代工、記憶體、被動元件、連接器、IC 設計等類股，另外，非電子股以電動車、汽車零組件、自行車材料等相關類股為主。針對全球疫苗於第二季加速施打後，美國英國第一劑施打率已達 40-50%，推估 7 月底美國可達 80-90% 接種率，預期餐廳、戶外活動、汽車、旅遊等可望回溫，建議逢低擇優布局，或者利用台股基金以定期 (不) 定額方式扣款，持續投資。

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