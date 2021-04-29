怕美升息？這類股不驚！

近期俄羅斯、加拿大央行轉向鷹派，俄羅斯在 4/23 意外升息 50 個基點，加拿大率先成為主要國家中第一個減碼 QE 的國家。加上最近經濟數據持續報喜，讓一部份的人開始擔心央行是否要轉向較為緊縮的鷹派，目前需要擔心這件事嗎？如果成真，哪些類股市反而會受惠？

1. 別擔心太早升息，銀行類股有望升息

在景氣快速復甦時，負責出口原物料與製造為主的國家，很容易受到全球需求急拉而推升物價。這次以出口石油為主的俄羅斯升息，就是為了因應需求推升的物價上漲。這種需求推動的政策轉變，對於俄羅斯這種體質健康的新興國家來說並不是一件壞事。同樣身為原油淨出口國的加拿大也是相同的，經濟狀況快速修復讓政府有信心可以提前開始縮減 QE 規模。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/23。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

歐美離完全恢復疫前水準還有一段距離，因此現在討論升息為時過早。但如果投資人想提前為這個狀況做準備，金融股會是不錯的選擇。因為，升息有助於提高金融類股的借貸利潤。從下圖可以看到，在升息期間（黃色區間）銀行類股的 EPS 幾乎都能有顯著的提升。

2. 金融類股財報佳績超乎預期

金融股除了在升息期間是不錯的投資標的外，目前對經濟前景轉向樂觀的氛圍，有助於金融業務的擴展。在最新一季主要的金融公司財報揭露客戶存款和投資資產皆有驚人的雙位數成長，這兩項成為未來銀行放貸與財富管理收入的來源，此外，強勁反彈的消費力道也令信用卡銷量快速增長，也因此第一季金融類股盈餘大幅超越原先市場的預期。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2021/4/26。* 保險與不動產產業目前公布的家數還未超過三成。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 金融類股的時代來臨

在股市紛紛創新高的環境背景下，還有哪些類股有望持續表現優異成為市場的關注。受惠於上述兩段的原因，金融股在近期表現突出，而且通常金融股進入順風期後，可以在一段時間內持續打敗整體美國股市。雖然金融股近期已經大幅上漲，但歐美消費力道還為未完全恢復，金融類股仍具成長空間。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，以美元計算至 2021/3/31，指數採總報酬指數。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

金融股財報大利多，不懼貨幣政策雜音

市場熱度帶動金融股報利多，若對景氣預期情緒跟隨景氣變得更加樂觀，有助帶動久久不見起色的企業與民間貸款需求，為金融業帶來更多收益。金融類股屬於景氣循環股，且波動較整體的美國股市還大，因此想要投資該類股必須要能容忍較高的風險與波動度，且因有高度循環股的特性，較適合積極的投資人做波段操作。

鉅亨精選基金

>>> 貝萊德世界金融基金 A2 美元

>>> NN (L) 銀行及保險基金 X 股美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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