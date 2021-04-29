群利5/3登興櫃 首季獲利超越去年全年 EPS 2.17元

自行車產業鏈繼久裕興 (4559-TE)、明係 (6804-TE) 後，自行車錶供應商群利科技 (7558-TE) 也將在 5 月 3 日以每股 60 元登錄興櫃交易。群利科技今年首季業績亮麗，稅後純益 3932 萬元，超越 2020 年全年，每股純益達 2.17 元。

群利科技 2020 年第四季發表高階自行車錶後，高、中、低階產品線已漸趨完整，且擺脫 2020 年上半年因新冠肺炎疫情帶來的短期業績影響，2020 年營收 3.14 億元，毛利率 42.57%，年增 2.89 個百分點，稅後純益 1113 萬元，每股純益 0.61 元。

群利科技 2021 年首季營收已達 1.43 億元，年增 2.78 倍，並已達 2020 年全年營收的 46%，自結毛利率 48.8%，稅後純益 3932 萬元，已超越 2020 年全年獲利，每股純益達 2.17 元。

群利科技創立自有品牌 Bryton 行銷全球，為台灣自行車錶的隱形冠軍，群利科技成立於 2009 年，目前股本 1.81 億元，由王聖慜出任董事長兼總經理，經營團隊多來自過去從事車用 GPS 導航領域的菁英人才。

群利科技主要營業項目為自行車錶及其周邊配件的研究、開發、設計、測試及銷售，以自有品牌 Bryton 之自行車錶產品銷售至歐洲、亞洲及美洲等地區，並持續拓展中。

群利自有品牌 Bryton 產品於台灣自行車錶市占率約達 4 成，在歐洲、亞洲的其他銷售國家市場，其銷售排行都列於前三名。

群利自行車錶除 GPS 地圖導航功能外，可透過各項 sensor 精確蒐集每次騎乘表現，如速度、踏頻、心跳、功率及路線分析等，提供使用者當次騎乘的表現相關紀錄等數據資訊，透過數據蒐集進一步精準分析其運動狀態及表現。