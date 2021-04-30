〈熱門股〉雃博海外訂單湧入營運看增 股價寫9個月新高

醫材廠雃博 (4106-TW) 併購德國氣墊床製造商 SLK 效益顯現，美國、歐洲市場訂單回籠，東南亞近期則受惠疫情湧入急單，全年營收將有機會超越去年 20 億元水準，獲資金青睞，激勵股價走揚站回 30 元之上，創 9 月新高。

雃博看好醫材銷售有免關稅優惠，過去 5-6 年積極拓展東南亞市場，今年開始將重新調整營運策略，其中泰國子公司除了投入線上行銷資源外，產品銷售管道也從藥局擴大至醫院，目前旗下產品已與當地 2-3 家醫院進行測試，預計下半年有望取得訂單。

印度市場是因近期新冠疫情惡化，製氧機需求大增，雃博近兩周的確與多家印度醫療院所接洽，且需求迫切，預計 5 月將先出貨百台應急，後續訂單更可望增加 500-700 台，急單規模將超越往年印度的出貨量，有望推升印度全年營收翻倍成長。

總經理陳恆偉指出，東南亞市場今年第 1 季營收年增雙位數，但占整體營收比重不高，目前先以泰國為主，後續會強化印度市場，看好未來 5-10 年東南亞市場營收可期。

雃博歐洲主要布局德國、英國、法國、義大利等，其中收購德國氣墊床製造商 SLK 100% 股權，SLK 當地醫材銷售市占率第二，年營業額約 1200 萬歐元 (約新台幣 4.06 億元)，SLK 每年可帶來逾 4 億元營收。

雃博歐洲市場去年受到疫情衝擊業績下滑、基期低，隨著歐洲客戶逐步去庫存化，且增加新產品線，包括消毒器、口罩、額溫槍等，今年營運有望優於預期。