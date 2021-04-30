〈紐約匯市〉美債殖利率回升 美元從九周低點反彈 以太幣創新高

美元周四 (29 日) 從九周低點回升，因美國第 1 季國內生產毛額 (GDP) 強勁成長，且上周首次申請失業救濟金人數下降，推升美國公債殖利率。

美元周三因美國聯準會 (Fed) 鴿派決策而下滑，不過隨著亮麗的經濟數據推升殖利率，美元也回升。

追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤微漲 0.1%，報 90.596，稍早一度跌到 2 月 26 日以來最低。

美國 10 年期公債殖利率周四上升 2 個基點至 1.639%。

美國第 1 季 GDP 折合年率成長 6.4%，是 2003 年第 3 季以來次高，消費支出猛增 10.7%。此外，截至 4 月 24 日為止的一周，首次申請失業救濟金的人數經季節調整下降 1.3 萬人，至 55.3 萬人。

Fed 鴿派立場和加拿大央行形成強烈對比，加拿大央行已經開始縮減購債規模，並暗示升息。

美元兌加幣尾盤貶值 0.2% 至 1.2281 加幣，盤中一度觸及三年低點。

歐元兌美元從九周高點下滑，尾盤貶 0.1% 至 1.2116 美元。

日圓依舊疲軟，因日本銀行 (央行) 本周稍早下修通膨預測，認為日本到 2023 年初都無法實現 2% 通膨目標。美元兌日圓尾盤攀升 0.3% 至 108.88 日圓。

以太幣盤中再創新高，達到 2800.89 美元，尾盤翻黑下跌 0.7% 至 2732.09 美元，反映去中心化金融 (DeFi) 爆炸性成長的效應，這類加密平台大多建立在以太坊區塊鏈上。

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