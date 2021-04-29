關注焦點：

周四：美國第一季 GDP (20：30)

周五：中國 4 月官方 PMI (09：00)

歐元區第一季 GDP (17：00)

美國 3 月 PCE 物價指數 (20：30)

今日重要經濟數據：

15：55 德國 4 月經季節調整的失業人口變動 ‧ 預測減少 1.0 萬 ‧ 前值減少 8000

15：55 德國 4 月未經季節調整的總失業人口 ‧ 前值 282.7 萬

15：55 德國 4 月經季節調整的失業人口 ‧ 前值 274.5 萬

15：55 德國 4 月經季節調整的失業率 ‧ 預測 6.0%‧ 前值 6.0%

17：00 歐元區 4 月經濟景氣指數 ‧ 預測 103.0‧ 前值 101.0

17：00 歐元區 4 月工業景氣指數 ‧ 預測 4.3‧ 前值 2.0

17：00 歐元區 4 月服務業景氣指數 ‧ 預測負 8.0‧ 前值負 9.3

17：00 歐元區 4 月消費者信心指數 ‧ 預測負 8.1‧ 前值負 8.1

17：00 歐元區 4 月消費者通脹預期指數 ‧ 前值 18.6

17：00 歐元區 4 月生產者通脹預期指數 ‧ 前值 17.6

18：00 歐元區 3 月 M3 貨幣供給年率 ‧ 預測 + 10.2%‧ 前值 + 13.3%

18：00 歐元區 3 月家庭貸款 ‧ 前值 + 3.0%

18：00 歐元區 3 月對非金融貸款 ‧ 前值 + 7.1%

20：00 德國 4 月消費者物價指數 (CPI) 月率初值 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.5%

20：00 德國 4 月消費者物價指數 (CPI) 年率初值 ‧ 預測 + 1.8%‧ 前值 + 1.7%

20：00 德國 4 月消費者物價調和指數 (HICP) 月率初值 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.5%

20：00 德國 4 月消費者物價調和指數 (HICP) 年率初值 ‧ 預測 + 2.0%‧ 前值 + 2.0%

20：30 美國第一季國內生產總值 (GDP) 環比年率初值 ‧ 預測 + 6.5%‧ 前值 + 4.3%

20：30 美國第一季 GDP 最終銷售初值 ‧ 前值 + 2.9%

20：30 美國第一季 GDP 消費者支出初值 ‧ 前值 + 2.3%

20：30 美國第一季 GDP 隱性平減指數初值 ‧ 預測 + 2.5%‧ 前值 + 1.9%

20：30 美國第一季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數初值 ‧ 預測 + 2.4%‧ 前值 + 1.3%

20：30 美國第一季個人消費支出 (PCE) 物價指數初值 ‧ 前值 + 1.5%

20：30 美國初請失業金人數 (4 月 24 日當周)‧ 預測 56 萬 ‧ 前值 54.7 萬

20：30 美國初請失業金人數四周均值 (4 月 24 日當周)‧ 前值 65.1 萬

20：30 美國續請失業金人數 (4 月 17 日當周)‧ 前值 367.4 萬

22：00 美國 3 月成屋待完成銷售指數 ‧ 前值 110.3

22：00 美國 3 月成屋待完成銷售指數月率 ‧ 預測 + 6.0%‧ 前值 - 10.6%

XAU 倫敦黃金 - 金價上漲，美聯儲宣布維持利率

金價周三上漲，此前美國聯邦儲備理事會 (FED) 維持利率不變，並確認維持寬鬆貨幣政策以支撐經濟復甦，隨後美元和美債收益率下跌。美聯儲周三維持利率和月度購債計劃不變，並承認美國經濟復甦勢頭不斷增強，但並未暗示準備減少對復甦的支持。

倫敦黃金走勢，圖表見金價本周未見續行探高，並且尚見受制於 1800 美元關口以及 100 天平均線，在多日未能突破的同時， RSI 及隨機指數亦已緩緩向下脫離超買區域，可望金價正醞釀調整壓力。較近支持預估在 1770 美元。另外，以最近一輪的累計升幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1752，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 1738 及 1723 美元。至於向上較大阻力看至 1815 美元，進一步看至 250 天平均線 1835 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

4 月 12 日–1,026.07 噸

4 月 13 日–1,026.07 噸

4 月 14 日–1,022.86 噸

4 月 15 日–1,022.86 噸

4 月 16 日–1,019.66 噸

4 月 19 日–1,021.70 噸

4 月 20 日–1,021.70 噸

4 月 21 日–1,021.70 噸

4 月 22 日–1,021.70 噸

4 月 23 日–1,021.70 噸

4 月 26 日–1,021.70 噸

4 月 27 日–1,021.70 噸

4 月 28 日–1,021.70 噸

4 月 28 日上午定盤價：1764.15

4 月 28 日下午定盤價：1772.20

倫敦黃金 4 月 29 日

預測早段波幅：1770 – 1795

阻力位：1805– 1815– 1826

支持位：1762 – 1751– 1744

XAG 倫敦白銀 - 銀價衝高回落，隱現回落傾向

倫敦白銀方面，銀價於 2 月自高位 30 美元關口反覆下跌，至三月底跌見至 23.76 美元，若以這波下跌浪計算，50% 的反彈水準為 26.90 美元，而上周銀價高位為上周三觸及的 26.67，算是已較接近此水平，而隨後兩日銀價已見出現回挫，並帶動 RSI 及隨機指數自超買區域回落，或見銀價在本周仍有下行壓力。若以這段升浪的幅度計算，38.2% 及 50% 的回吐水準為 25.56 及 25.21 美元，61.8% 將為 24.87 美元。上方阻力仍會繼續留意 26.40 及 26.90，下一級參考 27.63 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

4 月 12 日–17,880.11 噸

4 月 13 日–17,880.11 噸

4 月 14 日–17,880.11 噸

4 月 15 日–17,845.47 噸

4 月 16 日–17,845.47 噸

4 月 19 日–17,793.52 噸

4 月 20 日–17,828.15 噸

4 月 21 日–17,715.59 噸

4 月 22 日–17,715.59 噸

4 月 23 日–17,724.24 噸

4 月 26 日–17,688.17 噸

4 月 27 日–17,688.17 噸

4 月 28 日–17,650.65 噸

倫敦白銀 4 月 29 日

預測早段波幅：26.04 – 26.60

阻力位：26.84– 27.26– 27.59

支持位：25.71– 25.46 – 25.30

EUR 歐元 - 歐元下探趨向線支撐，慎防轉勢回跌

技術走勢而言，歐元兌美元近月的升勢形成一道上升趨向線，目前位於 1.2050，需慎防若匯價跌破此區支撐，配合 RSI 及隨機指數在超買區域已有初步回落跡象，或見歐元呈回挫風險。以 3 月 31 日低位 1.1702 起始的累計漲幅計算，38.2% 的回調幅度看至 1.1960，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別為 1.1910 及 1.1860 水準。關鍵支撐將會繼續留意目前位於 1.1780 的 250 天平均線。至於上方阻力參考 2 月高位 1.2246 以及 1.2350 水平。

本週要聞：

歐洲央行總裁拉加德：要判斷新冠病毒危機最嚴重的經濟影響是否已經結束還為時過早，仍然存在下行風險；隨著疫苗接種的增加，隧道的盡頭出現了曙光。拉加德表示，到 6 月底，70% 的歐元區人口將接種首劑疫苗；下半年經濟可能會出現強勁反彈。

預估波幅：

阻力 1.2246 – 1.2350

支持 1.2050* – 1.1960 - 1.1910 - 1.1860

JPY 日圓 - 日本央行維持貨幣政策不變

在日本央行一如市場普遍預期維持貨幣政策不變後，日圓反應平淡。一如普遍預期，日本央行周二維持短期利率目標在負 0.1% 不變，並維持 10 年期公債收益率目標在近零水準不變。央行並預計通脹率將在未來數年內無法達到 2% 的目標，因為應對 COVID-19 病例激增的新限制措施蓋過了全球需求強勁所帶來的增長動力。日本央行也對疫情拖累經濟成長的 “高度不確定性” 發出警告，暗示在可預見的未來將維持貨幣寬鬆。周二利率檢討過後央行公佈的一份季度報告顯示，略為上修經濟成長預估，並維持對日本經濟將復甦的看法，因美國及中國的強勁需求支撐出口。

美元兌日圓走勢，匯價自月初以來持續走低，上周五創一個多月低位至 107.46 水準，至本周一稍見回穩，而技術圖表亦見 RSI 及隨機指數均有著初步回彈跡象，而匯價過去三周持續受制於 10 天平均線，目前 10 天線處於 108.30 水平，預料若匯價可突破此區，將有重新走穩的傾向。黃金比率計算，38.2% 的反彈幅度為 108.80 水平，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 109.20 及 109.60 水平。較大阻力將參考上月底高位 110.96。至於下方支持預估在 107.50 及 250 天平均線 106.10，進一步支持回看 2 月低位 104.40。

預估波幅：

阻力 108.30- 109.20 – 109.60 – 110.96

支持 107.50 - 106.10 – 105.00 – 104.40

GBP 英鎊 - 公債收益率回穩，美元跟隨反彈

相應於美元走強，英鎊兌美元周三小跌，過去幾周英鎊大致呈現區間波動，主要受到美元走勢的影響，此外，市場亦正等著觀察英國逐漸重啟經濟所帶來的影響。技術圖表可見繼，上周初後，RSI 及隨機指數又再自超買區域回落，估計今次的調整壓力更為猛烈。當前將繼續視 100 天平均線為重要支持，近月來匯價持續在這指標獲見支撐，目前處於 1.3750。另外，若果以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於阻力則繼續留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* – 1.4344 - 1.4376

支持 1.3750 - 1.3640 – 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元低位盤整

美元兌瑞郎在本月持續走低，至本周一低見至 0.9127，創一個半月低位，但亦要留意自上周以來匯價整體陷於橫盤態勢，並持穩於 0.91 水準上方，同時，技術圖表亦見 RSI 及隨機指數已徘徊於超賣區域多時，而至今有著初步上揚跡象，故美元兌瑞郎有機會正醞釀回升動力。當前阻力先會留意下降趨向線 0.9160，此區同時亦為 10 天平均線位置，因此，倘若本周匯價可作出突破，料將引延較顯著的反撲走勢。以自月初起的下跌幅度計算，38.2% 的回升目標看至 0.9255，擴展至 50% 及 61.8% 的目標則為 0.9295 及 0.9340 水準。關鍵阻力預估在 0.95 關口。至於下方較大支撐預估在 100 天平均線 0.9055 以至 0.8870 水平。

預估波幅：

阻力 0.9160 – 0.9255 – 0.9295 – 0.9340 – 0.9500

支持 0.9100 – 0.9055 – 0.8870

AUD 澳元 - 市場審待美聯儲議息，澳元呈回調

澳元兌美元走勢，周二已見稍呈回調，抹去上日的部分升幅；多頭在美聯儲會議前削減倉位。澳洲周三將公佈第一季消費者物價指數 (CPI)，數據料顯示通脹仍低於澳洲央行 2-3% 的目標。周一澳元受到鐵礦石價格接近紀錄高位的支撐，但在上周觸及的 0.7816 水準下方面臨阻力；圖表見兩個高位對應 RSI 及隨機指數正呈技術背馳，澳元兌美元當前很大機會正要面臨調整壓力。目前向下關鍵將是 25 天平均線 0.7670，估計澳元失守此區支撐，將見延伸較顯著沽壓，較大支持位回看 0.7580 及 0.75 水準。至於向上阻力預估在 0.7850 及 0.80 的心理關口，下一級參考 2018 高位 0.8136。

預估波幅：

阻力 0.7850 - 0.8000* - 0.8136

支持 0.7670 – 0.7580 – 0.7500

NZD 紐元 - 紐元追隨澳元承壓

紐元兌美元走勢承壓，一度脫離周一所及五周高位 0.7243，追隨著澳元的回調走勢，因數據顯示，澳洲第一季消費者物價指數 (CPI) 較前季僅上漲 0.6%，低於市場預估的 0.9% 升幅，而且第一季 CPI 截尾均值較上年同期的漲幅更創下僅 1.1% 的紀錄低位，遠低於澳洲央行目標區間的漲 2-3%。

紐元兌美元自 3 月下旬以來持續走升，但至今已回落至 0.72 水準下方；而技術圖亦見 RSI 及隨機指數尚居於超買區域，或見紐元尚存有回調壓力。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6820 水準。阻力位參考三月高位 0.7268，進一步看至 0.7390 以至 2017 年 7 月高位 0.7557。

預估波幅：

阻力 0.7270 – 0.7390 – 0.7557

支持 0.7100 – 0.6990 - 0.6875 – 0.6820

CAD 加元 - 美債收益率回穩支撐美元

美元兌加元走勢，技術圖表所見，匯價自三月下旬持續窄幅橫行，並且連番向上受阻於 1.2650 水平附近，包括最近在周三高位觸及 1.2652 後明顯回跌；反過來，這段橫行走勢則保持在 1.2450 附近獲見支撐，目前匯價已探試此區底部，而 RSI 及隨機指數正處下行，MACD 指標亦跌破了訊號線，故若 1.2450 在短線出現明確失守，可望美元兌加元將展開一浪下跌行情。下試目標參考 3 月 18 日低位 1.2361 以至 2018 年低位 1.2246，關鍵支撐將會指向 1.20 關口。至於向上較大阻力料為 1.2750 及 1.2880 水準。

預估波幅：

阻力 1.2650* - 1.2750 – 1.2880

支持 1.2361 – 1.2246 – 1.2000

CL 紐約期油 - 油價上漲，受燃料需求樂觀情緒推動

原油價格周三上漲，此前的數據顯示，美國上周餾分油庫存大幅減少，煉廠生產活動加速至一年多來的最高水平，提振了外界對這個全球最大石油消費國燃料需求上升的希望。由石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友組成的 OPEC + 周二決定堅持從 5 月至 7 月分階段放鬆石油生產限制的計劃，這表明該聯盟對全球需求將復甦充滿信心。美國原油期貨上漲 0.92 美元，結算價報每桶 63.86 美元，漲幅 1.5%。

圖表所見，油價在近期未能穿越 65 美元後出現顯著回落，並帶動 RSI 隨機指數亦明顯下滑，估計油價將見調整趨勢。支持位預估在 25 天平均線 61.25，亦即近幾日的支撐水準，較大支撐看至 60 美元關口，下一級參考上月低位 57.25 美元。阻力料為 66.40 及 68 美元。

本週要聞：

EIA：美國一周原油庫存增加 9.0 萬桶，市場預估為增加 65.9 萬桶

EIA：美國一周餾分油庫存減少 334.2 萬桶，市場預估為減少 64.8 萬桶

EIA：美國一周汽油庫存增加 9.2 萬桶，市場預估為增加 50.8 萬桶

EIA：美國一周煉廠產能利用率上升 0.4 個百分點

EIA：美國一周原油每日進口量增加 121.8 萬桶

預估波幅：

阻力 65.00 – 66.40 – 68.00

支持 61.25 – 60.00 – 57.25

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)