〈紐約匯市〉經濟數據強美元走高 4月仍創5個月來最大跌幅 比特幣飆逾7%

周五 (30 日) 美元指數上漲 0.7%，主因於美國個人收入創 1946 年來最大增幅，通膨率上升以及商業活動指標超出預期使美元出現短暫反彈，比特幣在 24 小時內飆漲逾 7%，站回 5.6 萬美元大關。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 力挽狂瀾，周五上漲 0.73% 以 91.30 作收，將四月跌幅收斂至 2.1%，但仍是去年 12 月以來最大單月跌幅。

周五的數據顯示，3 月美國消費者支出反彈 4.2%，收入成長 21.1%，主因於家庭從政府獲得額外疫情救濟金，從而支撐美元。這也使核心個人消費支出 (PCE) 指數上升 0.4%。

達拉斯聯準銀行行長 Robert Kaplan 周五表示，現在正是美國央行開始討論是否因應經濟成長需撤回部分購債的時候，這也使美元獲得更多的支撐。

此外，在政府多項刺激政策推動下，美國第一季經濟成長達 6.4%，今年有望成為近 40 年來最強勁表現的一年。

西太平洋銀行 (Westpac) 策略師認為，美元指數有可能在近幾天內出現反彈，主因於四月份非農就業人數可能會優於市場預期，不過在聯準會堅決鴿派立場下，這波漲幅將非常短暫。

分析師認為，美元指數很可能會在短期內跌破 90 大關，但貶值趨勢可能是緩跌而非大幅度下挫。

聯準會溫和的態度與加拿大央行形成鮮明對比，加拿大央行已開始逐漸縮減其資產購買規模，這使油價飆升至 6 周高點，與原物料掛鉤的加幣本周也呈多頭態勢。

原物料大漲支撐澳幣本周走勢，不過周五美元強勢走高，澳元兌美元跌 0.73% 至 0.7711 美元，紐元對美元也下跌 1.12% 至 0.716 美元。

歐元兌美元則下跌 0.84% 至 1.2019 美元，英鎊下跌 0.92% 至 1.3813 美元。

受到美債殖利率回升，以及全球股市創高的打壓，避險資產需求相對下降，使日圓走軟，美元對日圓達 109.32 美元，本週損失約 1% 以上。

加密貨幣方面，以太坊周四因傳出歐洲投行計劃在以太坊區塊練販售數位債券後，激勵該幣創下歷史新高，周五則上漲 1.26% 至 2750 美元。

最大加密貨幣比特幣暌違一周終於站回 5.6 萬美元大關，周五 24 小時內大漲 7.29% 至 56822 美元，此前曾因 Coinbaseb 熱潮飆漲至 6.4 萬美元，隨後陷入大幅度修正，一度跌破 5 萬美元。

截至周六 (1 日) 台灣時間約 6:00 價格：