再釋電動車利多！通用汽車股價登歷史新高 今年來已漲50%  

通用汽車 (GM-US) 周二 (6 日) 宣布，旗下品牌雪佛蘭 (Chevrolet)Silverado 純電動皮卡將在底特律興建中的組裝廠生產，是繼上周六發表的 GMC 悍馬 (Hummer) 電動休旅車之後最新的電動車利多消息。通用股價周二漲至歷史新高，今年來升幅擴大到約 50%。

通用汽車股價收盤上漲 1.5% 至每股 61.94 美元，盤中最高漲至 63.44 美元，盤中和收盤價都寫下 2010 年上市以來最高紀錄，目前市值約 892.5 億美元。

通用今年來累計漲約 50%，開發電動車的消息、加上通用執行長巴拉 (Mary Barra) 上個月唱多股價的發言，都助長股價漲勢。巴拉曾於 3 月 11 日表示，市場將開始看見通用為轉型投注眾多資源，並將反映在股價上。

通用預定今年推出兩款純電動皮卡，一個是雪佛蘭 Silverado，另一款是 GMC 悍馬皮卡，兩款車都將是 22 億美元底特律 - 哈姆特蘭克 (Detroit-Hamtramck) 工廠計畫的產品。

底特律 - 哈姆特蘭克廠是通用第一個改建為全力投入生產純電動車的工廠，除了上述兩款皮卡，還預定生產 GMC 悍馬電動休旅車，以及可載運多名乘客的 Cruise Origin 電動自駕巴士。

除此之外，通用規劃中的新款電動車還包括純電動商用版車款 BrightDroup。

通用矢言 2035 年之前所有新推出車款都將是電動車，同時預定於 2025 年前投資 270 億美元推動電動和自駕車發展，包括新推出 30 款電動車。