小鵬高層證實研發自駕晶片 以提升競爭力

中國電動車製造商小鵬汽車 (XPEV-US) 高層周三 (14 日) 透露，公司正計畫發展多項新科技，包括自行研發自動駕駛晶片，以增加競爭力。

小鵬自動駕駛部門副總裁吳新宙表示，目前無法透露更多細節，不過他承認中國市場競爭激烈，希望透過不同方法提升競爭力。

大陸媒體《36 氪》上周報導，小鵬汽車的自研晶片專案已經啟動數月，在中美兩地同步進行，主要研發自動駕駛專用晶片。

報導引述消息人士說，目前開發團隊規模不大，在 10 人以內，如果進展順利，小鵬晶片有望在今年底或者明年初試產。

小鵬汽車在北京時間周三晚間，於廣州召開新車亮相發布會，推出了自己的第三款車型，名為 P5 的智能汽車，力抗特斯拉。小鵬並未公布新車型價格，但將進行國際版研發，銷售至挪威及歐盟等地。

電動車概念股周三在美股普遍下挫，小鵬跌勢最大，最終收盤跌 7.3%。

報導稱，P5 使用來自 Nvidia 的晶片，並使用高通的車內數位座艙科技。如果自行研發晶片，將有助小鵬在軟硬體間的整合上，取得更大的控制權。

吳新宙表示，P5 的硬體、軟體以及整體功能的可用性，比其他競爭對手要先進得多，這將給公司帶來優勢。