股王爭霸戰再起 矽力衝3065元再超車大立光

股王爭奪戰再度上演，矽力 - KY(6415-TW) 今 (3) 日無懼大盤重挫，開高走高，盤中最高達 3065 元，創 2 個月多月新高，大立光 (3008-TW) 則因 4 月營收可能持續下滑，股價隨大盤走跌，最低跌到 3005 元，讓出股王寶座。

矽力今年以來隨著 5G 手機、資料中心、面板、車用等需求帶動，加上取得產能增加，3 月、第一季營收分別達 15.8 億元、41.79 億元，雙雙改寫歷史新高，年增幅均達 46%。

展望第二季，受惠市場需求持續暢旺，矽力手機、面板訂單能見度已達下半年，加上 8 吋晶圓代工成本不斷上揚，為維持獲利，將成本轉嫁給客戶，有助營收規模放大，獲利也可望提升。

反觀大立光，由於全球半導體供應吃緊，手機相關鏡頭感測器及處理器 (AP) 均出現缺料，影響鏡頭出貨動能，除了預計 4 月出貨較 3 月下滑，5 月看來也不好，營收將逐月下滑。

矽力今日在買盤進駐下，大漲近半根漲停板，最高達 3065 元，再度挑戰股王寶座，而大立光則因賣壓沉重，面臨 3000 元保衛戰，矽力與大立光的差距也一度拉開達 40 元。

依據矽力現有股本推算，今日市值一度達 2855.72 億元，擠下瑞昱 2752.59 億元，成為 IC 設計市值第三大業者，僅次聯發科 (2454-TW)、聯詠 (3034-TW)。