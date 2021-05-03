〈陸港盤後〉Sell in May？ 五月首個交易日恒指下挫

週一 (3 日) 港股受到中國五一長假南下資金暫停交易、印度疫情持續擴大，及美股下挫的影響，導致恒指開低走低。一連上漲數日的權值股滙豐 (5-HK) 出現獲利了結賣壓，股價大跌 3.2%，對恒指的衝擊最大，友邦保險 (1299-HK) 則下挫 2.5%，影響排名第二。銀行類股表現疲弱成為拖累恒指的主因。

不過受印度疫情影響，生技類股逆市上漲，類股漲幅逾 1%。另一方面 VR 及港口運輸概念股也逆勢上漲，成為盤中少數亮點。

科技類股中，表現依舊不佳，除了美股科技類股下挫的影響外，中國主管機關上週表示已就網科廠涉嫌違反壟斷法而遭案調查，當中已有 9 家被課罰金，如騰訊 (700-HK)、美團 (3690-HK)、阿里健康 (241-HK)、滴滴及蘇寧等等。市場認為這波調查不會太快結束，導致相關類股走勢疲弱，衝擊科技指數下挫。

截至收盤，恒生指數下挫 1.28%，報 28357.57 點、恒生科技指數下滑 1.03%，報 8227.89 點。

法人觀點

中金公司表示依然看好港股前景，只要長期基本面成長趨勢不變，未來 H 股的表現將優於 A 股。中金建議在成長和價值類股間保持均衡配置，不過考慮到政策維持相對寬鬆和債券殖利率下跌，及經濟成長方面均有利於成長股，建議在該類股估值回檔後可分批布局。

在產業選擇上，中金看好受惠於出口驅動的族群，如汽車、家電和傢俱等，及受惠於中國服務消費回溫的標的，如旅遊、酒店等。

