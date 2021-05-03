特斯拉態度大轉彎 將強化與中國當局之間關係

特斯拉 (TSLA-US) 正努力強化與中國監管當局的關係，還有負責中國政府關係的團隊也將擴大編制。背後因素也應該與近期內在中國市場遭受當局及輿論打壓有關。

根據《路透社》週一 (3 日) 報導，有消息人士透露了上述訊息。特斯拉在中國市場，於車輛安全性及顧客服務相關的客訴問題面臨了沉重壓力。

有多名知情人士透露，汽車製造商們通常會出席由中國監管當局所舉辦的規範及準則等的意見交換會議，這類會議一般會邀集中國國內外的汽車企業、業界團體或者是智庫等出席。然而特斯拉卻是特立獨行，不像同業的豐田或通用汽車一般、會參加這類非公開的會議，到目前為止幾乎不曾露面。

然而在近幾週，特斯拉的高層已至少出席了四次會議。在會中談論到汽車數據的保存、還有碳排放等相關指引。

知情人士表示，特斯拉雖然未在會中作出過於醒目的承諾，不過也参與了一部分的討論。

還有一名知情人士透露，特斯拉負責中國政府關係的團隊也正在擴大編制。

根據特斯拉今年 4 月在微博上所刊登的徵人廣告，他們正在尋找維繫該公司與當局及業界團體關係的專業人才。

而特斯拉之所以出現如此大幅度的態度轉變，應該也是因為深刻體驗到了近期在中國所遭遇到的種種問題。