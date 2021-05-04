嬌生疫苗遭丹麥當局排除在接種計畫外 憂罕見血栓副作用

北歐國家丹麥的衛生當局於 3 日 (週一) 表示，已將美國嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 生產的疫苗排除在全國接種計畫之外。當局說，雖然嚴重的血栓症狀相當罕見，但他們認為仍與嬌生疫苗有所關連。

根據《路透社》報導，丹麥的衛生當局發布聲明表示，他們認為使用嬌生疫苗的好處，並沒有高於疫苗接種者可能產生潛在副作用的風險。

當局表示，嬌生疫苗約占丹麥全國疫苗採購量的 1/3，排除使用嬌生疫苗，也將推遲丹麥的疫苗接種計畫進度，估計接種時程最長將延後四週。

另一方面，丹麥議會也在 3 日當天同意，允許民眾自願性的選擇嬌生或 AZ 疫苗接種。

許多歐洲國家都因為嬌生疫苗可能引發的血栓疑慮，而導致施打計畫拖延。

歐盟藥品管理局 (EMA) 曾在今年 4 月 20 日表示，已發現美國成年人在接種嬌生疫苗後，於罕見情況下發生血栓症狀存有可能關連。

但是歐盟藥品管理局還是認為接種嬌生疫苗的好處高於風險，因此部分的歐洲國家再度認可嬌生疫苗的使用。

歐盟藥品管理局的安全委員會也比照 AZ 疫苗模式，要求嬌生疫苗需在標籤上標示警語，告知在罕見情況下可能發生血栓和低血小板症狀，嬌生表示將配合。