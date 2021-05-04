紐約Fed銀行總裁：美經濟復甦強勁 但仍不足以令Fed改變立場

紐約 Fed 銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週一 (3 日) 表示，美國經濟正在從新冠肺炎疫情中反彈，今年有望創下數十年來最快速的經濟成長，但是，他也強調，如今的狀況仍遠未達到可以讓 Fed 考慮撤回支持。

Williams 表示，經通膨率調整後，今年美國國內生產總值 (GDP) 可能增長 7% 左右，有望創下 1980 年代代以來的最快成長速度。但是，前景繁榮的預期，可能仍不足實現 Fed 對通貨膨脹和就業方面的目標。

Williams 說道：「很明顯，美國經濟發生了很大的變化，前景也有所改善。但是，我們現在看到的數據和條件，還不足以使聯邦公開市場委員會調整貨幣政策。」

美國聯準會上週的利率會議中，決議將利率維持在 0% 至 0.25% 不變，並持續每月購買 1200 億美元規模的債券，直到就業和通貨膨脹目標取得進一步實質性進展。

Williams 指出，與疫情前相比，勞動力市場仍然短少約 850 萬個工作，這意味著還需要大量的就業機會，才能使美國經濟完全恢復。

他也表示，由於物價從去年春季的低位反彈，短期內通貨膨脹率可能會上升，但明年很可能回落至 2% 左右。

據 Fed 先前的報告顯示，在美國超低利率和大規模財政紓困措施，有效阻止了疫情對財務帶來的衝擊下，截至 2020 年底，美國家庭財富達到了 130.2 兆美元，創下歷史新高。

美國 Richmond Fed 總裁 Thomas Barkin 在先前樂觀表示，美國經濟已經從疫情導致的衰退中，接近完全復甦。