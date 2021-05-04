〈威鋒電子法說〉USB 4明年營收占比1成起跳 價格高出十餘倍助推獲利

高速傳輸介面廠威鋒電子 (6756-TW) 今 (4) 日召開法說會，財務長陳鴻文表示，首顆 USB 4 晶片將在年底前量產，看好各家客戶積極導入下，明年 USB 4 占整體營收比重 1 成起跳，且其價格是 USB 3.1 的 10 餘倍，產品結構可望大幅優化。

陳鴻文表示，USB 4 晶片採用 28 奈米製程，預計第三季末、第四季初進入量產，可望挹注下半年營收，且其採用較高階的製程，加上晶片尺寸 (Die Size) 較大，成本提升下，價格將是 USB 3.1 的 10 餘倍、USB 3.0 的 20 倍。

威鋒電子目前營收以 USB 3.0、3.1 為主，依據現今客戶訂單， B/B 值 (訂單出貨比) 大於 1，預期第二、三季營收將維持高檔，產能除了與台積電 (2330-TW) 合作，也積極尋求更多支援。

副總許錦松表示，由於過往周邊裝置如 USB HUB、Docking，多為電腦周邊配件，隨著蘋果將 M 系列處理器率先導入平板，也讓整體外接裝置市場再擴大，且威鋒電子已在周邊裝置領域取得一席之地，未來可望搭上 USB 4 規格升級潮，再卡位平板市場，看好未來產品結構量價俱增。