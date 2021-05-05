平板出貨強勁成長動能延續至本季 台供應鏈受惠

受惠疫情帶動遠距商機，市調機構 IDC 統計，今年首季平板電腦、Chromebook 出貨成長強勁，年增幅達 55.2%、357.1%，在市場需求強、出貨遞延效應下，動能可望一路延續至本季，有利組裝供應鏈鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 營運維持高檔。

IDC 統計，首季全球平板電腦出貨量達 3990 萬台，較去年同期 2570 萬台，年增 55.2%，也創下 2013 年第 3 季以來最大增幅，品牌廠中，蘋果 (AAPL-US)、三星、聯想分居前三名。

IDC 表示，隨著疫苗推出、企業重返辦公室將減緩在家工作 (WFH) 趨勢，但整體市場仍未恢復到過去正常的工作條件，因此對平板等可拆卸產品需求仍將延續，不過隨著 Chromebook 擴大應用在教育、娛樂市場也將與平板進一步搶食市場。

IDC 也統計今年首季全球 Chromebook 出貨量衝上約 1300 萬台，較去年同期 280 萬台，年增幅達 357.1%，品牌廠則分別由惠普 (HP-US)、聯想、宏碁 (2353-TW) 拿下前三名。

隨著全球平板、Chromebook 需求延續，加上今年將有多款新機種推出，將有助台廠組裝供應鏈營運，其中，平板主要組裝供應商為鴻海、仁寶，Chromebook 則主要由廣達、仁寶分食，廠商也對今年營運樂觀看待，估今年筆電、非筆電業務都將成長雙位數。