威剛慶成立20周年 陳立白：今年獲利戰新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日慶祝公司成立 20 周年，董事長陳立白帶領全體員工為公司許下新願景，今年除是記憶體相關業務乘勝追擊的一年，也是公司營業範圍進入百鳥爭鳴的起點，年度獲利要挑戰新高，記憶體模組業務拉大與追兵間的距離，電競 XPG、工控產品、馬達及電動車也將全面出擊，成為威剛奔向 30 而立的重要布局。

威剛成立於 2001 年 5 月 4 日，由陳立白及總經理陳玲娟帶著 10 餘名員工開業，不到一年繳出年營收 12.3 億元，EPS 2.84 元成績單；20 年後的今天，全球員工已近 2000 名，今年第一季營收超越 90 億元，單季 EPS 2.94 元，累計 20 年來總獲利已將近 135 億元。

威剛 20 年來，連年拿下 DRAM 模組及 SSD 自有品牌廠全球第二大廠地位，蟬聯台灣第十四大「國際品牌價值公司」，也擁有超過 500 項記憶體相關國際專利，大舉提升企業及品牌含金量。

近幾年在全體員工的群策群力下，威剛除順利克服記憶體景氣的波動，企業獲利之際，也同步回饋股東及社會。除年年歲末的愛心義賣及員工捐款，也加入綠能企業行列，開發 LED 照明及電動車馬達及動力系統等相關業務；陳立白期許，威剛 20 年不但獲利要挑戰新高，也要以實際的行動加入保護地球的隊伍。