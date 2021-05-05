4月我國外匯存底轉增 外資持有股債占比創新高

台灣央行今 (7) 日公布我國 4 月底外匯存底為 5411.1 億美元，較上月底轉為回升 20.66 億美元，而外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共 7272 億美元，約當外匯存底 134%，占比續創新高。

央行統計，外資持有國內股債加計新台幣存款餘額共折計 7272 億美元，較上月增加 580 億美元，約當外匯存底 134%，也較上月一口氣上揚 10 個百分點。

央行外匯局長蔡烱民說明，外資持有國內股債和存款占比衝上 134%，無須過於擔憂，只是一項參考指標，比率受股票市值因素影響大，不能定義為風險指標，而觀察南韓的外資持有國內股債和存款占比甚至在 3 月已高達 193%。

4 月底我國外匯存底再度回升，蔡烱民說明，主要是因外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美的匯率變動影響二項因素，其中，美元指數走跌 2.09%，反觀歐元升值 3.56%，澳幣升值 2.38%，加幣升值 2.51%，日圓升值 2.03%，英鎊升值 1.57%，而人民幣也升值 0.17%。

另一方面，蔡烱民指出，4 月外資盈餘匯出約 20 餘億美元，且國人資金流向海外 ETF，不過，整體仍呈現淨匯入 19.29 億美元，外資目前台幣水位屬合理水準，「有買超就是匯入」。

另外，觀察各國外匯存底多轉為下滑，中國最新統計至 3 月底來到 3.17 兆美元，日本來到 1.2878 兆美元，瑞士來到 9881 億美元，而印度為 5416 億美元，再次超越我國，沙烏地阿拉伯來到 4368 億美元，俄國為 4360 億美元，至於韓國，最新公布 3 月底外匯存底為 4332 億美元，香港則為 4773 億美元。