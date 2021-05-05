路透：拜登不太可能動用《國防生產法》解決車用晶片短缺

外媒報導指出，若美國透過《國防生產法》(Defense Production Act) 將已嚴重短缺的晶片導向汽車業，其他關鍵產業恐蒙受打擊，有官員認為使用該法案的可能性不大。

因遭逢車用晶片缺貨，全球車商至今仍深陷停產危機，白宮因此於上月召開半導體供應鏈峰會，與眾多汽車及半導體大廠就如何解決晶片產能短缺和供不應求問題進行商討，討論內容還包含援引 1950 年代的《國防生產法》。

儘管如此，《路透社》報導指出，有許多汽車業官員私底下認為，援引國防生產法的方案並不可行，短期內也不太可能。

一位高級政府官員稱，將半導體重新分配給車商，將使分配給其他產業的晶片數量變得更少，恐傷及筆記型電腦等電子消費產品，或是心律調節器等醫療設備。目前美國政府尚未作出最終決定。

不過，官員也稱，政府正在要求晶片用戶和供應商，透過改善需求的預測能力，以及提供晶片如何透過供應鏈流向終端用戶的訊息，來提高整體供應鏈的透明度。

官員續稱，在完成拜登 2 月時提出針對半導體在內等供應鏈進行為期 100 天的審查後，美國政府計劃發布關於鼓勵本地生產和提升產能的建議方案。